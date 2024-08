Las firmas españolas que conquistan a las invitadas elegantes para las bodas de verano y otoño

Looks de invitada de la firma española Mattui Collection.

En mitad de la temporada oficial de bodas de verano y a las puertas de las bodas de otoño, los estilismos para las celebraciones comienzan a acumularse en el armario sin saber muy bien qué hacer con ellos. El miedo a repetir look de invitada, aunque cada vez lo vamos perdiendo más, sigue vigente y hace que busquemos nuevas prendas para cada evento especial que tenemos en nuestra agenda. Además, es la excusa perfecta para las amantes de la moda, ya que así pueden disfrutar del proceso de preparar cada nuevo outfit.

Si en estos meses tienes una boda o cualquier otro tipo de celebración para la que quieras llevar un vestido o un conjunto elegante, pero que sea asequible a tu bolsillo y presupuesto, ficha estos diseños de marcas made in Spain que son todo cuanto necesitas. Optar por estos modelos versátiles no sólo maximiza el uso de cada prenda o complemento, sino que también contribuye a un consumo de moda mucho más sostenible. Así, estos looks de invitada se integrarán de forma armoniosa entre tus prendas diarias, manteniendo su elegancia y adaptabilidad en cualquier ocasión especial.

Rojo, el color de la invitada perfecta

Look de invitada todo al rojo. / M. G.

Salvatore Ferragamo, Alexander McQueen, Alaïa y Hermès son solo algunas de las firmas que lo han incorporado a sus desfiles de SS24, demostrando así que es la tonalidad imprescindible de la temporada y nada mejor que lucirlo en los estilismos de invitada para un outfit elegante y sofisticado.

Vestido Varadero, de Mattuî Collection: 179 €

Mule Daniella, de Hispanitas: 109,90 €

Un conjunto dos piezas, la reinvención del look de invitada

Conjuntos dos piezas para un look de invitada. / M. G.

Los looks de invitada van más allá de los vestidos y es que es muy probable que, si has tenido varias bodas en los últimos meses, estés más que cansada de estas prendas, por eso, los conjuntos de dos piezas, con blazer o top y pantalón, son la opción perfecta para esas invitadas que buscan ir más allá de lo tradicional.

Conjunto dos piezas de lentejuelas. / M. G.

Look 1 : Top Dominica, de Mattuî Collection,119 €. Pantalón Dominica, de Mattuî Collection, 99 €

: Top Dominica, de Mattuî Collection,119 €. Pantalón Dominica, de Mattuî Collection, 99 € Look 2 : Top Gia Verde, de Mattuî Collection, 96 €. Pantalón Gia Verde, de Mattuî Collection, 99 €

: Top Gia Verde, de Mattuî Collection, 96 €. Pantalón Gia Verde, de Mattuî Collection, 99 € Look 3: Chaqueta Kimbazi Pink, de Celia B, 324,95 €, pantalón Kimbazi Pink, de Celia B., 202,95 €

La fiebre por las mangas abullonadas

Diseños con mangas abullonadas. / M. G.

Jean Paul Gaultier y Viktor & Rolf son solo algunas de las firmas más internacionales que han apostado por las mangas abullonadas en sus desfiles de esta temporada. Opciones que son ideales para poner el foco de atención en esta parte del cuerpo y conseguir un look sofisticado y a la última con estos diseños propuestos, made in Spain.

Look 1 : Vestido Delora, de Hortensia Maeso, 370 €

: Vestido Delora, de Hortensia Maeso, 370 € Look 2: Vestido Curazao, de Celia B., 315,95 €

El estilo flappers llega a los looks de invitada a través d elos flecos

Looks de invitadas con flecos. / M. G.

Así es, los flecos regresan este verano y son una de las opciones que nunca falla en los estilismos de invitada. Bottega Veneta, Mugler o Jil Sander han sido algunas de las firmas que han apostado por vestidos repletos de elegantes flecos que se dejan ver a cada paso, al igual que estos diseños de Simorra.

Look 1 : Vestido cruzado, de Simorra. ,268 €

: Vestido cruzado, de Simorra. ,268 € Look 2: Vestido tricot, de Simorra., 218 €

Zapatos, ahora con tacón sensato

Zapatos de tacón sensato para una invitada. / M. G.

Di adiós a las plataformas y a los stilettos imposibles porque los zapatos de tacón sensato son lo único que de verdad necesitas este verano. Se llevan en todas y cada una de sus formas: metalizados, transparentes, destalonados, etc. Combínalos con las prendas para esa ocasión especial pero también en tu día a día con una falda midi o tus vaqueros favoritos.