El vestido de lunares de Lefties low cost para los looks más elegantes del verano

Cuenta la leyenda que quien tiene un vestido de lunares en su armario tiene solucionados los looks elegantes de aquí a la eternidad por siempre jamás. El vestido estampado más atemporal de todos los tiempos no sólo aporta un toque distinción al estilismo planteado, sino que es tan versátil que con él no tendremos opción a comernos mucho la cabeza. Ideal para replicar un look de inspiación italiana, el vestido de lunares se plantea como la competencia directa de otros diseños estivales, como el vestido de rayas, y sale siempre vistoriosos. Sobre todo si se trata de un vestido de lunares low cost como el que hemos encontrado en Lefties.

Con un diseño ligeramente holgado y unos lunares pequeños con un tamañano perfecto, el vestido de lunares de Lefties es la perfección hecha diseño. Cómodo, práctico, elegante y muy versátil, este diseño podrás lucirlo en incontables ocasiones y siempre tendrás la excusa perfecta para llevarlo. Echa un vestado a este vestido de lunares de Lefties y esboza una sonrisa cuando veas el precio tan económico que tiene.

Los looks más elegantes con un vestido de lunares

Tener un vestido de lunares en el fondo de armario es garantía de éxito asegurado. Este estampado completamente atemporal es considerado como uno de los más elegantes, por lo que apostar por él cuando no sabemso qué ponernos siempre suele ser la mejor opción. Si tienes un vestido de lunares o si vas a fichar el diseño low cost de Lefties, estas son algunas de las posibles opciones de combinación.

Un look clásico y sofisticado : Combina un vestido de lunares con un cinturón fino para acentuar la cintura. Opta por unos tacones clásicos en tonos neutros como negro o nude y añade un bolso estructurado pequeño, tipo clutch o bandolera, en un color que combine con los lunares. Puedes rematar el estilismo con unos pendientes de perlas o con joyería minimalista en oro o plata.

: Combina un vestido de lunares con un cinturón fino para acentuar la cintura. Opta por unos tacones clásicos en tonos neutros como negro o nude y añade un bolso estructurado pequeño, tipo clutch o bandolera, en un color que combine con los lunares. Puedes rematar el estilismo con unos pendientes de perlas o con joyería minimalista en oro o plata. Un look de oficina : Para los días en los que las mañanas sean más fresquitas, puedes añadir una blazer en un color sólido como negro, blanco o azul marino (siempre teniendo en cuenta el color del vestido). Unos kitten heel o unas sandalias con poquito tacón te valen como calzado y, en cuanto a los complementos, un bolso tote o de mano en un tono complementario y unas joyas discretas, como unos pendientes pequeños y un reloj.

: Para los días en los que las mañanas sean más fresquitas, puedes añadir una blazer en un color sólido como negro, blanco o azul marino (siempre teniendo en cuenta el color del vestido). Unos kitten heel o unas sandalias con poquito tacón te valen como calzado y, en cuanto a los complementos, un bolso tote o de mano en un tono complementario y unas joyas discretas, como unos pendientes pequeños y un reloj. Un look de lo más veraniego : Si lo que quieres es que parezca que acabas de llegar de la Toscana, opta por un sombrero de paja para darle un toque muy glamuroso. Apuesta por unas sandalias de tacón o unas cuñas de esparto y remata con un bolso de mimbre o de tela en tonos naturales. Unas gafas de sol XXL también rematan este look a la perfección.

: Si lo que quieres es que parezca que acabas de llegar de la Toscana, opta por un sombrero de paja para darle un toque muy glamuroso. Apuesta por unas sandalias de tacón o unas cuñas de esparto y remata con un bolso de mimbre o de tela en tonos naturales. Unas gafas de sol XXL también rematan este look a la perfección. Un look retro : Los lunares son sinónimo de elegancia y nada como un look retro para presumir de ese je ne sais quoi. Apuesta por un peinado vintage, como ondas al agua o un recogido elegante, cálzate unas bailarinas y remata el look con un bolso pequeño y cruzado y una diadema o un pañuelo en la cabeza.

: Los lunares son sinónimo de elegancia y nada como un look retro para presumir de ese je ne sais quoi. Apuesta por un peinado vintage, como ondas al agua o un recogido elegante, cálzate unas bailarinas y remata el look con un bolso pequeño y cruzado y una diadema o un pañuelo en la cabeza. Un look romántico: Es preferible que apuestes por este look cuando las temperaturas refresquen. Apuesta por una rebeca de punto, unas sandalias planas con tiras finas y un bolso de mano pequeño en tonos pastel.

El vestido de lunares de Lefties low cost para los looks más elegantes del verano

El vestido de lunares de Lefties es la opción perfecta para solucionar los looks más elegantes del verano, como ocurre siempre con este atemporal estampado. Este vestido midi está diseñado con manga corta y un favorecedor cuello en forma de pico, que estiliza la silueta gracias a su efecto de verticalidad. Su cierre de botones en la parte delantera añade un toque clásico, mientras que la lazada trasera del mismo tejido permite ajustar la cintura, ideal para un ajuste personalizado en su diseño ligeramente holgado. Con un fondo de color azul y pequeños lunares blancos, este vestido combina estilo y comodidad, convirtiéndose en una prenda versátil y chic para cualquier ocasión veraniega.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Lefties low cost para los looks más elegantes del verano tiene un precio de 17,99 euros. Si te gsuta el corte, pero el estampado de lunares no es lo tuyo, debes saber que este diseño también está disponible en un estampado tie dye en un favorecedor rosa.

Ref: 5941/307/932