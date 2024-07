El look de inspiración italiana de Vicky Martín Berocal que puedes copiar en Zara a un precio económico

Vicky Martín Berrocal no es la primera celb que se inspira en las italianas para conseguir el mejor look del verano, pero la diseñadora lo ha conseguido de una forma tan sencilla, que replicarlo nos resulata de lo más fácil. Sobre todo ahora que todas las tendencias con empujan a apostar por estilismos boho y hacer de las faldas de crochet y las blusas bordadas las únicas prendas con las que configurar los looks del verano.

En contraposición a estos estilismos que ya empiezan a estar un poco manidos, llega el look de Vicky Martín Berrocal para hacer frente a propuestas que ya nos tenemos más que estudiadas y que no siempre son de nuestro agrado. Para un paseo por la capital, la diseñadora se decantó por un estilismo de inspiración italiana de lo más especial y ahora necesitamos copiarlo para nuestras vacaciones de verano. No hay problema, porque en Zara podemos copiar el look de inspiración italiana de Vicky Martín Berrocal y hacerlo a un precio bastante económico. Echa un vistazo y no pierdas detalle.

Así es el look de inspiración italiana de Vicky Martín Berrocal

Últimamente se está marcando unos lookazos de lo más inspiradores. El último, elegido para un domingo de julio en Madrid, como se puede leer en su post de Instagram, es de los más sencillos y aplaudidos de Vicky Martín Berrocal. Para una salida con amigas, la diseñadora apostó por un estilismo digno de una diva de Hollywood, muy propio de la actiz italiana Sofía Loren. Un vestido sencillo de tirantas, con el escote de pico para potenciar la verticalidad y hacer que la figura se vea más estilizada, unas gafas de sol XXL y un pañuelo sobre la cabeza, intuimos que para proteger su cabello de la climatología, o tal vez para pasar desapercibida por las calles de Madrid. La diseñadora remata el estilismo con un bolso de stilo capazo, que combina a la perfección con el espíritu italiano del que el estilismo está impregnado. Desconocemos el calzado escogido por la celeb, pero estamos segura que remató su look con unas alpargatas de cuña con lazada.

Vicky Martín Berrocal con un look de inspiración italiana. / @vickymartinberrocal

Replica el look de Vicky Martín Berrocal en Zara

Como ocurre con muchos de los estilismos de las famosas e influencers, en Zara puedes encontrar prendas con las que replicarlo muy fácilmente y a precios batsante económicos. En el caso del look de Vicky Martín Berrocal, el look al completo lo puedes conseguir en Zara y añadirle alguna variable.

Para copiar el look de Vicky Martín Berrocal, proponemos un vestido negro de tirantes de Zara. El diseño está confeccionado en un tejido tipo gabardina que le otorga estructura y elegancia. Este vestido presenta un escote en pico y tirantas finas ajustables, permitiendo un ajuste perfecto y personalizado. Su diseño incluye bolsillos laterales ocultos en la costura, añadiendo funcionalidad sin sacrificar la estética. Un detalle distintivo es el panel de tejido elástico tipo nido de abeja, que proporciona comodidad y un ajuste favorecedor. Además, cuenta con delicados bordados a tono que enriquecen el diseño, haciendo de este vestido una pieza versátil y sofisticada, perfecta para diversas ocasiones.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara para replicar el look de Vicky Martín Berrocal tiene un precio de 35.95 euros.

Ref: 0881/380

Vestido de tirantas de Zara. / ZARA

En el caso del pañuelo, proponemos una variente con respecto al que lleva la diseñadora. Con el estampado de leopardo de máxima tendencia, para cubrir la cabeza como hace Vicky Martín Berrocal, proponemos un pañuelo en animal print con detalles en rojo. Es de talla única y tiene un precio de 9,99 euros.

Ref: 0653/081

Pañuelo en animal print de Zara. / ZARA

En el caso del bolso, la diseñadora lleva un capazo cruzado, pero eso puede subirnos el precio del look, por lo que optamos por un diseño trenzado de Zara que, además, está de rebajas. Actualmente tiene un precio de 15,99 euros.

Ref: 6318/310