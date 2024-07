El vestido estampado de Sfera low cost que te salva el look de invitada de última hora a una boda de verano

Una boda de última hora puede desestabilizarnos los planes por compelto. No sólo porque tenemos un evento con el que no contábamos y que ahora tenermos que señalar en el calendario, sino porque ahora toca emprender la búsqueda del perfecto look de invitada y eso, a veces, supone un trenemendo impacto para nuestro bolsillo. Las más precavidas tendrán un vestido bonito y todoterreno en el armario que podrán emplear para esa boda con la que no contaban, pero a las que todo les pilla por sorpresa deberán buscar un look de invitada que se ajuste a sus necesidades y bolsillo de forma desesperada.

Las tendencias en invitada cada vez nos ponen más fácil encontrar un diseño que se adapte a nuestra economía porque, al ser los looks tan relajados y minimalistas, podemos ficharlos en firmas low cost y luego darles una segunda vida en estilismos de diario. Como ocurre con el vestido estampado de Sfera, que tiene un precio muy económico y te salva, sin duda, el look de invitada de última hora a una boda de verano.

Vestidos básicos para un look de invitada de última hora

Para una invitada de última hora a una boda de verano, es con la que no contabas o para la que te has dormido en los laureles buscando el look, hay varios vestidos básicos que pueden salvar el estilismo y garantizar que vayas elegante y perfecta para la ocasión. Estas son algunas de las opciones.

El vestido lencero : Opta por un vestido lencero de satén o seda con tirantas finas en tonos joya como esmeralda, burdeos o azul zafiro, o neutros como nude o negro. Lo puedes combinar con sandalias de tacón, un collar minimalista y un bolso de mano elegante sin demasiados colores.

: Opta por un vestido lencero de satén o seda con tirantas finas en tonos joya como esmeralda, burdeos o azul zafiro, o neutros como nude o negro. Lo puedes combinar con sandalias de tacón, un collar minimalista y un bolso de mano elegante sin demasiados colores. Un vestido midi de encaje : Apuesta por un vestido midi de encaje con un diseño clásico y femenino. Si lo que quieres es un look de inspiaración romántica, juega con los tonos pasteles como el lavanda, el rosa pálido, o el azul cielo. Combínalo con sandalias de tacón en nude, pendientes de perlas y una cartera de mano en tonos neutros, como el beige.

: Apuesta por un vestido midi de encaje con un diseño clásico y femenino. Si lo que quieres es un look de inspiaración romántica, juega con los tonos pasteles como el lavanda, el rosa pálido, o el azul cielo. Combínalo con sandalias de tacón en nude, pendientes de perlas y una cartera de mano en tonos neutros, como el beige. El vestido cruzado : Un vestido cruzado con escote en V favorece a casi todas las figuras y lo puedes llevar con estampados florales y encolores sólidos como rojo, verde esmeralda o azul marino. Remátalo con unas sandalias de tiras, un clutch y pendientes largos.

: Un vestido cruzado con escote en V favorece a casi todas las figuras y lo puedes llevar con estampados florales y encolores sólidos como rojo, verde esmeralda o azul marino. Remátalo con unas sandalias de tiras, un clutch y pendientes largos. Un vestido maximalista en chiffón : Un vestido largo y fluido de chiffon que ofrece un look romántico y relajado, siempre que apuestas por colores suaves como menta, coral o azul claro. Unas sandalias de cuña, una pulsera discreta y un peinado suelto con ondas o un semirrecogido rematarían el look.

: Un vestido largo y fluido de chiffon que ofrece un look romántico y relajado, siempre que apuestas por colores suaves como menta, coral o azul claro. Unas sandalias de cuña, una pulsera discreta y un peinado suelto con ondas o un semirrecogido rematarían el look. Un vestido en A : Siempre puedes apostar por un vestido con este favorecedor corte que se ajusta en la parte superior y se ensancha a partir de la cintura, creando una silueta clásica y elegante. Los tonos vibrantes y saturados, como fucsia, amarillo o verde lima, son los que deberás elegir. Para rebajar la intensidad, apuesta por unas sandalias de tacón en un tono neutro, pendientes que cuelguen y una diadema con detalles en joya.

: Siempre puedes apostar por un vestido con este favorecedor corte que se ajusta en la parte superior y se ensancha a partir de la cintura, creando una silueta clásica y elegante. Los tonos vibrantes y saturados, como fucsia, amarillo o verde lima, son los que deberás elegir. Para rebajar la intensidad, apuesta por unas sandalias de tacón en un tono neutro, pendientes que cuelguen y una diadema con detalles en joya. Un vestido con escote asimétrico: Nada mejor que un vestido asimétrico con un solo hombro descubierto. Para esta opción, decántate por tonos potentes como el azul, el rojo o el burdeos y combínalo con sandalias de tacón en tonos dorados, un brazalete en el brazo y un peinado recogido elegante.

El vestido estampado low coste de Sfera para un look de invitada de última hora a una boda de verano

El vestido estampado low cost de Sfera es una elección ideal para un look de invitada de última hora a una boda de verano y no sólo por lo económico de su precio, también por su diseño. Se trata de un vestido midi tipo túnica con las mangas a la sisa y un corte rectancular. Presenta un estampado con figuras gemétricas, como rectángulos y círculos, en tonos negros, amarillos y terracota que son muy favorecedores, sobre todo si estos días estás más bronceada. Las mangas son a la sisa y el cuello a la caja, resultando muy fresquito para una boda de verano. Además, aunque es un vestido de corte recto, presenta un frunce en uno de los laterales para ajustar un poco la cintura y evitar el temido efecto saco. A la hora de apostar por él en una boda de verano, puedes combinarlo con unas sandalias de plataforma en dorado y unos pendientes bastante llamativos, también en dorados. La melena ondulada y toda hacia atrás le da un toque de lo más elegante.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado low cost de Sfera para un look de invitada de última hora a una boda de verano tiene un precio de 19,99 euros. Ademásm también está disponible en más estampados (aunque este es nuestro favorito para una boda de última hora).

(Ref: Ref. 56262106828)