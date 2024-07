Rocío Osorno acaba con las existencias del vestido de rayas de Zara más inspirador del verano.

La estética marinera, tan atemporal y favorecedora, estaba tardando en dejarnos los mejores looks del verano. Ha tenido que llegar Rocío Osorno y compartir en su perfil de Instagram dos estilismos de inspiración navy (y agotarlos) para que dejemos aparcadas las tendencias más top del verano y volvamos a reencontrarnos con esta estética. Sí, una falda de crochet y un vestido bordado responden a todas las necesidades de estilo de este verano y que nos encaminan hacia la estética boho, pero no son las únicas prendas ni la estética más veraniega. Así lo demuestra Rocío Osorno, que agota todo lo que comparte en Instagram y esta vez no iba a ser menos.

Recién salido del horno, hay un vestido de rayas en Zara muy favorecedor y versátil que ha reconectado a Rocío Osorno con los looks marineros más inspiradores del verano y que nos han hecho aparcar las tendencias estivales para volver a abrazar los lookazos marineros. Aunque, como ocurre con muchas de las propuestas que la influencer comparte en su perfil, el vestido de rayas de Zara ha tardado muy poco en agotarse. Descubre cómo es este lookazo e implora a los astros para que Amancio Ortega lo reponga pronto.

Los looks marineros de Rocío Osorno para este verano

Los estilismos de inspiración marinera siempre son de lo más socorridos en verano (y bastante más fáciles de conseguir que en el resto de estaciones). Una camiseta de rayas con unos pantalones azules y unas bailarinas o unas menorquinas y ya tendrías el perfecto estilismo navy. Aunque también puedes hacer como Rocío Osorno y dejarte seducir por las últimas novedades de Zara y plantear otros estilismos alternativos al clásico igualmente favorecedores. Aunque el que más nos ha llamado la atención sea el vestido de rayas, Rocío Osorno se ha marcado dos lookazos que te detallamos a continuación.

Conjunto de rayas : La primera de las propuestas d ela influencer es un conjunto de panatalones y top con el fondo blanco y las rayas azules en horizontal. Los pantalones son bastante sueltecitos, mientras que el top se presenta con las mangas a la sisa. Ella remata el outfit con unas sandalias destalonadas, un bolso tipazo capazo de Loewe y unas gafas de sol redondas con los acabados en dorado.

: La primera de las propuestas d ela influencer es un conjunto de panatalones y top con el fondo blanco y las rayas azules en horizontal. Los pantalones son bastante sueltecitos, mientras que el top se presenta con las mangas a la sisa. Ella remata el outfit con unas sandalias destalonadas, un bolso tipazo capazo de Loewe y unas gafas de sol redondas con los acabados en dorado. Vestido de rayas: Para este lookazo de inspiración marinera, la influencer combina su vestido de rayas con otras sandalias destalonadas y remata el estilismo de la mejor manera posible. Unas maxi gafas de sol en tonos carey, mostaza y verde, a juego con el bolso d emano bordado rematan este especial look marinero.

Rocío Osorno con vestido de rayas de Zara. / @rocioosorno

El vestido de rayas de Zara que Rocío Osorno ha agotado

El vestido de rayas de Zara que ha agotado Rocío Osorno (al igual que el otro conjunto de rayas) es una prenda midi confeccionada en tejido tipo punto que destacada por su diseño estratégico (el poder de las rayas) y favorecedor. Este vestido presenta un escote recto y tirantas anchas, ofreciendo un estilo clásico y cómodo que lo convierte en una prenda perfecta para un look marinero de lo más relajado.

Lo que diferencia a este vestido de otros con estampado de rayas es la disposición inteligente de las mismas para realzar la figura. En la zona del pecho, donde se busca añadir volumen para una silueta armoniosa, las rayas azul marino se disponen sobre un fondo blanco y en horizontal. En contraste, la falda, que nace desde la cintura, presenta rayas verticales en las mismas tonalidades, predominando el azul marino. Esta disposición vertical y la mayor presencia del color azul marino en la falda contribuyen a un efecto visual que estiliza y alarga la figura.

El resultado es un vestido que no sólo es favorecedor y muy actual, sino que también destaca por su capacidad para crear una silueta esbelta y equilibrada, convirtiéndose en un imprescindible del verano cuando Amancio Ortega tenga a bien reponerlo.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de rayas de Zara más inspirador del verano que Rocío Osorno ha agotado tiene un precio de 29,95 euros.

(Ref: 8779/626)