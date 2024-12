El jersey de brillo de Mango con el que parecer más alta y combinar con vaqueros wide leg.

Con la llegada del invierno, los jerséis se convierten en la prenda protagonista de nuestros armarios. Su capacidad para aportar calidez y estilo a partes iguales los hace indispensables en cualquier look, ya sea para un día relajado o una ocasión más especial. Combinados con pantalones anchos, vaqueros o incluso con prendas de brillo para un toque navideño, los jerséis demuestran que la comodidad y el estilo no están reñidos.

En esta temporada, los jerséis han evolucionado para adaptarse a las tendencias actuales, mostrando detalles únicos como acabados en lúrex, cortes oversize o diseños estructurados. Más allá de ser una pieza funcional, se han convertido en una declaración de estilo por derecho propio. No importa si los combinas con zapatillas para un look casual o con botas de tacón para un aire más sofisticado; el jersey es el básico todoterreno que siempre te salva el día.

Además, si buscas estilizar tu figura y ganar visualmente unos centímetros, elegir un jersey con diseño estratégico puede marcar la diferencia. Un escote en pico, combinado con pantalones de tiro alto y pernera ancha, como los famosos wide leg, es la clave para crear un efecto óptico que alarga la silueta. Mango tiene el jersey perfecto para lograr este resultado: un diseño con brillo que fusiona estilo y funcionalidad en un solo golpe.

El jersey de Mango: diseño básico y detalles con brillo

El jersey de Mango se ha convertido en una pieza imprescindible de la temporada gracias a su diseño versátil y a su capacidad para estilizar la figura. Este modelo confeccionado en lúrex destaca por su acabado brillante, ideal para aportar un toque sofisticado sin perder la comodidad que caracteriza a esta prenda. Su diseño básico, con escote en pico y un corte ligeramente suelto, se adapta a diferentes tipos de cuerpo y garantiza un ajuste favorecedor.

Disponible en tres colores —gris, camel y un vibrante verde turquesa—, la opción en verde turquesa es, sin duda, nuestra favorita. Este tono fresco y luminoso resalta en cualquier conjunto y añade un aire moderno y juvenil al look. Además, su textura suave y ligera lo convierte en una elección cómoda para largas jornadas de invierno.

Lo que realmente hace especial a este jersey es su capacidad para estilizar. El escote en pico alarga visualmente el cuello y la parte superior del cuerpo, mientras que su corte suelto permite combinarlo fácilmente con pantalones de diferentes estilos. Si lo llevas con unos vaqueros wide leg de tiro alto, el resultado es un efecto de piernas infinitas y una silueta equilibrada.

Cómo llevar el jersey de Mango con vaqueros wide leg para parecer más alta

Para un look que alargue tu figura y sea perfecto tanto para el día como para una cena navideña informal, combina el jersey de Mango en verde turquesa con unos vaqueros wide leg en color azul oscuro. Este tipo de vaquero, con su tiro alto y pernera amplia, crea un efecto estilizador al marcar la cintura y alargar visualmente las piernas. Añade unos botines de tacón medio en tono camel o nude para potenciar el efecto óptico de altura. Un cinturón fino del mismo color que los botines ayudará a definir aún más la cintura y a mantener la proporción del look. Completa el conjunto con un abrigo largo en color gris o camel, que caiga ligeramente por debajo de las rodillas, para añadir elegancia y mantener la calidez. En cuanto a los accesorios, opta por pendientes largos en tonos dorados y un bolso cruzado pequeño que no reste protagonismo al look.

Si buscas un maquillaje sencillo pero efectivo, apuesta por una base luminosa, máscara de pestañas para abrir la mirada y un labial nude o en tono coral, que combine con el verde turquesa del jersey. Con este estilismo, no solo estarás cómoda y abrigada, sino que también conseguirás lucir más estilizada y llena de estilo en cualquier ocasión invernal.

Jersey de lúrex de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de brillos de Mango con el que parecer más alta y combinar con vaqueros wide leg tiene un precio de 22,99 euros.

Ref: 87020436