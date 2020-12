Tres 'looks' de Zara y Mango para que brilles con luz propia en Nochebuena, Navidad y Fin de Año

Puede que cueste creerlo, pero ya es Navidad. Después de este fatídico 2020, en el que el tiempo ha avanzado muy lentamente, ya podemos decir que es Navidad (sobre todo después de ver que los adornos navideños están colocado y encendidos desde hace casi un mes). A pesar de que este año la Navidad vaya a ser algo distinta y las reuniones vayan a ser mucho más reducidas que de costumbre, este año nos hemos propuesto contagiarnos de alegría (aunque nos vaya a costar trabajo) los días que dure la Navidad. Para ello, uno de nuestros mejores aliados es el look escogido para los días más señalados: Nochebuena, Navidad y Fin de Año.

Sabemos que este año no hay fiestas y que puede que nuestro conjuntazo sólo nos lo vean los demás a través de videollamadas, pero tenemos (y nos merecemos) tantas ganas de brillar, que estamos dispuestas a tirar la casa por la ventana y marcaros un súper look de Navidad con el que brillar con luz propia y sentirnos especiales. A estas alturas, puede que ya te hayas dejado seducir por algunos de los vestidos de lentejuelas que las firmas han propuesto o puede que hayas encontrado el vestido de fiesta más bonito y low cost del mercado y te hayas hecho con él antes de que se acabe.

También puede que, entre el teletrabajo y los demás quehaceres, no te haya dado lugar a investigar y ver las diversas opciones de looks para esta Navidad. Para hacerte la búsqueda un poco más sencilla, nosotras te proponemos un look para cada uno de los tres días más especiales de la Navidad para que así puedas brillar con luz propia y no tengas que perder tiempo buscando. Zara y Mango son nuestros mejores aliados.

Un mono negro de Mango para Nochebuena

Da igual si este año la Nochebuena la celebras sólo con tu pareja, si vas a estar con tus padres y hermanos o si os vais a reunir un grupo reducido de amigos. Este año tienes ganas de sacar tu lado más sofisticado y, aunque el glamour es más propio de la noche de Fin de Año, tú este año te lo juegas todo en Nochebuena. Por eso, este mono que hemos encontrado en Mango nos parece ideal para llevarlo en Nochebuena. Somos muy fan de los monos, en general y éste, que está confeccionado en terciopelo, nos parece una opción perfecta para Nochebuena.

Es sencillo y nada sobrecargado, lo que te permitirá volver a usarlo en múltiples ocasiones, y el detalle del lazo en la cintura nos parece que le da un punto súper chic. A la hora de apostar por el en Nochebuena, nosotras recomendamos llevar el pelo recogido en una cola alta con mucho volumen y flequillo de cortina. En cuanto al maquillaje, unos ojos ahumados y un labial en color nude nos parece la mejor de las opciones. Tiene un precio de 59,99 euros.

Vestido de terciopelo de Zara para Navidad

El día de Navidad siempre nos gusta apostar por looks más sencillos, ya que se trata sólo de un almuerzo. Pero si algo nos ha quedado claro este 2020 es que no necesitamos una excusa para ir divinas de la muerte. Por eso, este año el día de Navidad no vamos a tomar la licencia de ir un poco más sofisticadas de lo habitual.

Como hemos dicho anteriormente, el terciopelo nos encanta y es uno de nuestros tejidos preferidos para conseguir un lookazo en invierno y es por eso por lo que hemos elegido este vestido mini de Zara. Además de ser de terciopelo, tiene un pequeñísimos lunares (de cabeza de alfiler, concretamente) con efecto brillibrilli que le dan un punto súper chic al vestido.

Nos parece muy buena opción para Navidad porque es sofisticado pero sin caer en lo sobrecargado. Nosotras te recomendamos que lo lleves con el pelo suelto y que apuestes por unas ondas desenfadadas. Para completar el peinado y que el look tenga súper rollazo, colócate una diadema. Apuesta por un maquillaje natural en el que el protagonismo lo tenga el eyeliner de los ojos. Tiene un precio de 29,95 euros. Si éste no te convence, puedes ver otras propuestas de vestidos de Zara que, además de ideales, están a muy buen precio.

Conjunto dos piezas metalizado de Zara para Fin de Año

¿Crees en el amor a primera vista? Nosotras sí desde que hemos visto este conjuntazo de Zara. Hay que reconocer que es el típico conjunto que lo ves, te enamoras y piensas: Pero, ¿cuándo me voy a poner yo esto? Pues este año, ¿cuándo si no? Este conjunto es tan ideal que no se nos ocurre otro mejor para despedir 2020 y recibir de la forma más glamurosa 2021.

Sabemos que Audrey Hepburn habría muerto de amor al verlo y que ella, al igual que la modelo, también lo luciría con un turbante en la cabeza. Las más atrevidas seguro que no dudan en colocarse uno en la cabeza, porque el efecto es absolutamente espectacular, para las menos osadas, recomendamos unas ondas muy marcadas que le den volumen al pelo y utiliza algún complemento en color verde para que haga contraste. Apuesta por un maquillaje también muy marcado, con unos ojos con efecto mirada felina. El top tiene un precio de 29,95 euros. El pantalón tiene un precio de 39,95 euros.