Zara tiene el mono más ideal para un perfecto look de invitada y sólo vale 40 euros.

No es necesario que busques más. Si tienes una boda estos días y todavía no tienes el perfecto look de invitada, tranquila, hemos encontrado el mono más ideal y low cost del mundo mundial con el que serás, sin duda, la más estilosa de toda la boda. Si ya habíamos encontrado en Zara el kimono para rematar tus looks de invitada, ahora el buque insignia de Inditex nos sorprende con el conjunto más ideal, mucho más que todos los vestidos de invitada que hayamos podido ver estos días. Tanto, que una vez que lo fiches, sólo tendrás que preocuparte por hacerte un peinado de invitada bonito y listo. Ni complementos ni maquillajes artificiosos, el mono de Zara para un perfecto look de invitada necesita poco o nada para llevar tu estilismo al podio de las mejores vestidas de todas tus bodas (verdad verdadera).

En color verde pato (así es como lo describen en la web, para nosotras es un verde botella intenso), el mono de Zara para un perfecto look de invitada no sólo nos ha conquistado por lo barato que es (40 euros, nada más y nada menos), su diseño, súper sencillo y minimalista, es todo lo que un perfecto look de invitada necesita. Al menos en las boda actuales, en las que los looks de invitada huyen de artificios para abrazar las tendencias más informales.

En ese sentido, el mono de Zara se presenta con un escote de pico (el más favorecedor del universo), unas mangas cortas algo fruncidas que juegan a caerse por los hombros, una cinturilla elástica (¿puede haber algo más cómodo?) y unas perneras súper anchas con unas aperturas que le otorgan a la pieza un punto súper sexy. Aunque, lo que más nos gusta del mono de Zara con el que tener el perfecto look de invitada es al diseño original que evoca (salvando las distancias, obviamente).

Es uno de los diseños más imitados y no es para menos. Corría el año 1909 y Mariano Fortuny le daba al mundo la mejor de sus creaciones. Denominado Delphos, el diseño de Fortuny se convirtió en el vestido más emblemático del pasado siglo y en el más imitado hasta nuestros días. Confeccionado en seda y con unos mini pliegues (que sólo se consiguen en un Delphos de verdad), el diseño de Fortuny sirve de fuente de inspiración (salvando las distancias, claro está) para ese mono súper ideal de Zara con el que ser la invitada perfecta.

Súper elegante y favorecedor, el mono súper ideal de Zara para un perfecto look de invitada sólo vale 40 euros y te soluciona el estilismo para todas las bodas que tengas próximamente. Además de ser súper económico, no necesitarás invertir mucho más dinero en complementos o peluquería. Cualquier cartera que tengas por casa (¿quién no tiene una cartera dorada?) y una trenza muy deshecha son los perfectos complementos para el mono más ideal de todo Zara.

Así es el mono de Zara para un look de invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono de Zara para un look de invitada tiene un precio de 39,95 euros.