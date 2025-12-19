Nada de lentejuelas, la falda de flecos de Zara es la que llevan en sus looks de Navidad las mujeres más elegantes

Los básicos de Navidad no son, necesariamente, las mejores opciones para un look. Que su uso esté muy extendido y popularizado no significa que las lentejuelas o el terciopelo sean la primera opción de look para Navidad. De hecho, otras opciones, como las prendas satinadas, son mucho más elegantes, versátiles y favorecedoras. Al igual que ocurre con los tejidos, las prendas básicas tampoco son la mejor opción siempre. Quizás haya llegado el momento de plantearnos alternativas a los pantalones elegantes y apostar mejor por una falda.

Al principio, parece complicado dar con una falda para Navidad que huya de terciopelos y lentejuelas y que, además, sea de lo más elegante y favorecedora. Pero si replanteas tus conceptos y profundizas un poco más entre las propuestas de nuestras firmas favoritas, descubrirás que en Zara hay una falda de flecos por las que las mujeres más elegantes renuncian a las lentejuelas y el terciopelo en Navidad.

Marrón y de flecos, así es la falda de Zara alternativa a las lentejuelas

Una falda de flecos no sólo es elegante, también resulta bastante versátil, sobre todo, si se combina con básicos atemporales. La puedes llevar con una blusa sueltecita, un top lencero o incluso un jersey calentito. Esta última combinación nos parece perfecta para un look de Navidad en el que no sólo prima la elegancia, también la comodidad. En el caso de este diseño de Zara, se trata de una falda de largo midi, el tiro elevado y de corte recto. De color marrón, la falda cuenta con cinco paneles que recorren la prenda y desde los que salen los flecos. A pesar de ser de corte recto, los flecos le dan a la prenda mucho movimiento.

Falda de flecos de Zara. / Zara

Falda de flecos de Zara. / Zara

En un look de Navidad, la puedes combinar con un jersey holgadito en tonos beiges. Una prenda superior de color claro añade un extra de luminosidad y ayuda a que el look sea muy rejuvenecedor. También puedes ir a lo seguro y apostar por un total look en marrón, también con un jersey holgadito, esta vez, con el cuello elevado.

Falda de flecos de Zara. / Zara

Falda de flecos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de flecos de Zara tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 4786/318/700