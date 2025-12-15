Adiós, pantalones básicos: 5 alternativas de Sfera más elegantes, originales y en tendencia para Navidad

Los pantalones con lentejuelas, plumas, bordados y terciopelo son un must en los looks de Navidad.

Cuando nos planteamos un look de Navidad lo hacemos en base a la comodidad y la elegancia. A priori, son conceptos que parecen con combinar entre sí, pero es justo lo contrario. Por eso, ahora triunfan los conjuntos de terciopelo, en lugar de los vestidos en este tejido, y los vaqueros con lentejuelas se han convertido en la alternativa perfecta a prendas más convencionales, sobre todo, combinados con jerséis elegantes. Aunque, si hay una prenda que de verdad aúne comodidad y elegancia son los pantalones de vestir. Pero no cualquier diseño.

Esta Navidad le decimos adiós a los pantalones más básicos para abrazar otras tendencias mucho más elegantes, originales y en tendencia. De lentejuelas, con terciopelo o de corte bombacho, los pantalones de Sfera son la alternativa perfecta a los diseños básicos y sencillos para un look de Navidad sobresaliente.

En terciopelo y con brillibrilli

Estos pantalones lo tienen todo. Negro y con un estampado en dorado, están confeccionado en terciopelo, el tejido estrella de los looks de Navidad. Además, la prenda cuenta con elementos en pedrería colocados de manera simétrica por toda la prenda. En cuanto al acorte, se trata de unos pantalones de tiro elevado y perneras rectas que gavorecen y estilizan mucho.

Pantalones de terciopelo de Sfera. / Sfera

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Sfera para un look de Navidad tienen un precio de 49,99 euros.

Ref: 56262006242

De terciopelo y estampados

Descubrimos estos pantalones después de enamorarnos de la blusa con el mismo diseño. En un favorecedor mostaza que se asemeja al dorado, los pantalones presentan un sutil estampado de flores en negro. Confeccionados en terciopelo, estos pantalones tienen el tiro elevado y las perneras rectas y fluidas.

Pantalones de terciopelo de Sfera. / Sfera

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Sfera para un look de Navidad tienen un precio de 49,99 euros.

Ref: 56205104302

Bombachos y de terciopelo

Han sido la tendencia revelación de la temporada y cuando pensábamos que los pantalones bombachos ya no tendrían mucho más recorrido, llega este diseño de Sfera para demostrarnos lo contrario. En terciopelo y de color azul marino, estos pantalones ajustados al tobillo sí que son una alternativa original a los pantalones básicos.

Pantalones bombachos de terciopelo de Sfera. / Sfera

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Sfera para un look de Navidad tienen un precio de 35,99 euros.

Ref: 56262111141

Marrones, de terciopelo y con lentejuelas

Un look de Navidad en tendencia puede serlo si tomamos elementos que han destacado durante los últimos meses. Es el caso del color marrón, la tonalidad estrella de esta temporada y a la que parece quedarle poca vida. Por eso, estos pantalones de lentejuelas y en terciopelo se antojan perfectos para un look de Navidad.

Pantalones bordados de lentejuelas de Sfera. / Sfera

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Sfera para un look de Navidad tienen un precio de 39,99 euros.

Ref: 58462001221

De lentejuelas y cropped

Son un clásico que siempre funciona. Con el tiro elevado y las perneras bastante sueltas, estos pantalones de lentejuelas son perfectos para salirte de los diseños sencilloss y minimalistas, pero moverte entre las tendencias de Navidad. Al tener un largo cropped, puedes presumir con ellos de taconazos.

Pantalones de lentejuelas de Sfera. / Sfera

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Sfera para un look de Navidad tienen un precio de 29,99 euros.

Ref: 56262006333