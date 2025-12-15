Adiós, pantalones básicos: 5 alternativas de Sfera más elegantes, originales y en tendencia para Navidad
Terciopelo y lentejuelas, los ingredientes clave para un look de Navidad y que estos diseños tienen en grandes cantidades
Recién llegados a Lefties, los vaqueros con brillo y efecto tipazo que llevarás con jerséis en un look de Navidad
Cuando nos planteamos un look de Navidad lo hacemos en base a la comodidad y la elegancia. A priori, son conceptos que parecen con combinar entre sí, pero es justo lo contrario. Por eso, ahora triunfan los conjuntos de terciopelo, en lugar de los vestidos en este tejido, y los vaqueros con lentejuelas se han convertido en la alternativa perfecta a prendas más convencionales, sobre todo, combinados con jerséis elegantes. Aunque, si hay una prenda que de verdad aúne comodidad y elegancia son los pantalones de vestir. Pero no cualquier diseño.
Esta Navidad le decimos adiós a los pantalones más básicos para abrazar otras tendencias mucho más elegantes, originales y en tendencia. De lentejuelas, con terciopelo o de corte bombacho, los pantalones de Sfera son la alternativa perfecta a los diseños básicos y sencillos para un look de Navidad sobresaliente.
En terciopelo y con brillibrilli
Estos pantalones lo tienen todo. Negro y con un estampado en dorado, están confeccionado en terciopelo, el tejido estrella de los looks de Navidad. Además, la prenda cuenta con elementos en pedrería colocados de manera simétrica por toda la prenda. En cuanto al acorte, se trata de unos pantalones de tiro elevado y perneras rectas que gavorecen y estilizan mucho.
Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Sfera para un look de Navidad tienen un precio de 49,99 euros.
Ref: 56262006242
De terciopelo y estampados
Descubrimos estos pantalones después de enamorarnos de la blusa con el mismo diseño. En un favorecedor mostaza que se asemeja al dorado, los pantalones presentan un sutil estampado de flores en negro. Confeccionados en terciopelo, estos pantalones tienen el tiro elevado y las perneras rectas y fluidas.
Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Sfera para un look de Navidad tienen un precio de 49,99 euros.
Ref: 56205104302
Bombachos y de terciopelo
Han sido la tendencia revelación de la temporada y cuando pensábamos que los pantalones bombachos ya no tendrían mucho más recorrido, llega este diseño de Sfera para demostrarnos lo contrario. En terciopelo y de color azul marino, estos pantalones ajustados al tobillo sí que son una alternativa original a los pantalones básicos.
Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Sfera para un look de Navidad tienen un precio de 35,99 euros.
Ref: 56262111141
Marrones, de terciopelo y con lentejuelas
Un look de Navidad en tendencia puede serlo si tomamos elementos que han destacado durante los últimos meses. Es el caso del color marrón, la tonalidad estrella de esta temporada y a la que parece quedarle poca vida. Por eso, estos pantalones de lentejuelas y en terciopelo se antojan perfectos para un look de Navidad.
Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Sfera para un look de Navidad tienen un precio de 39,99 euros.
Ref: 58462001221
De lentejuelas y cropped
Son un clásico que siempre funciona. Con el tiro elevado y las perneras bastante sueltas, estos pantalones de lentejuelas son perfectos para salirte de los diseños sencilloss y minimalistas, pero moverte entre las tendencias de Navidad. Al tener un largo cropped, puedes presumir con ellos de taconazos.
Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Sfera para un look de Navidad tienen un precio de 29,99 euros.
Ref: 56262006333
