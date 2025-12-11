La blusa de terciopelo de Sfera es la definitiva: Es elegante, favorece y eleva cualquier look con vaqueros o pantalones básicos

Que el árbol no nos impida ver el bosque. Sí, las temperaturas invitan a hacer de los jerséis calentitos la única prenda para combinar con vaqueros y pantalones de vestir básicos. Pero hay vida más allá, mucha más vida. Sobre todo, si hablamos de blusas elegantes con las que subir de nivel cualquier look con los vaqueros minimalistas. A pesar de que en invierno apetezca apostar por otros tejidos más cálidos, las blusas bien merecen que sustituyas, aunque sólo sea en un par de looks, a tus jerséis más calentitos. Sobre todo, si lo que buscas es un estilismo elegante, pero en clave sencilla.

Recién llegada a Sfera, esta blusa de teriopelo es la definitiva para elevar cualquier look con vaqueros o pantalones básicos. A diferencia de chaquetas y blazers, el terciopelo de esta prenda no la ocupa en su tonalidad, sino que lo vemos en pequeñas pinceladas. Además, el color de la blusa no es el esperado y eso hace que sea una prenda mucho más interesante.

En mostaza y terciopelo, la blusa definitiva para llevar con vaqueros está en Sfera

¿Esperabas que la blusa fuese de color negro? ¿Te la imaginabas en verde esmeralda o en burdeos? Sí, cuando hablamos de terciopelo son las tonalidades que se nos vienen a la cabeza, pero hay que huir de los clásicos para encontrar prendas con las que de verdad podamos subir de nivel un estilismo. Esta blusa lo consigue, primero, por el color; segundo por el tejido. Además de estar confeccionada en terciopelo, la blusa es de un muy en tendencia color mostaza. No es una tonalidad que haya destacado tanto como el burdeos o el marrón, pero se ha movido entre los colores cálidos que más han destacado.

Blusa de terciopelo de Sfera. / Sfera

Además de por el terciopelo y el color, nos parece una blusa muy interesante para llevar con vaqueros y pantalones básicos porque es elegante. Con un corte ligeramente holgado y largo hasta la cadera, la blusa queda perfectamente encajada en los hombros para estilizar la zona del cuello y las clavículas. A la hora de combinarla, siempre puedes apostar por unos clásicos vaqueros en azul índigo, pero también puedes jugar con unos jeans de color negro o unos pantalones de vestir en tonos cálidos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de terciopelo de Sfera tiene un precio de 31,99 euros.

Ref: 56220207189