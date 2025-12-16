Lleva 24 horas en Lefties y es un éxito: La blusa satinada, elegante y rejuvenecedora que eleva tus looks de Navidad

Pensar en un look de Navidad invita a tener en cuenta estas premisas, debe ser cómodo, elegante y sofisticado y, además, tener un punto rejuvenecedor. Buscando esa comodidad bien entendida, un jersey elegante se convierte en una buena opción. Si luego lo combinamos con unos pantalones de vestir que eleven el look, claro. Para evitar conflictos y no tener que pensar demasiado, nada como recurrir a una socorrida blusa especial. Con especial nos referimos a que esté confeccionada en un tejido típico de Navidad (satén, terciopelo...) o que cuente con algún detalle con el que la prenda marque la diferencia.

Una blusa de terciopelo puede ser perfecta para un look de Navidad, pero puede que no cumpla con todas tus expectativas. Lleva 24 horas en Lefties, es todo un éxito y puede que sí cumpla con todas tus expectativas. Es satinada, elegante, tiene un punto rejuvenecedor y eleva tus looks de Navidad ipso facto. Por eso no nos extraña que sea un éxito nada más llegar a Lefties y se esté agotando en muchas de sus tallas. Además, se trata una blusa bastante versátil y que podrás tener de eterno fondo de armario para salvar un sinfín de looks elegantes.

Satinada y con detalle joya, así es la blusa de Lefties que arrasa en Navidad

Blusa con detalle joya de Lefties. / lefties

Las tonalidades claras siempre son las aliadas para rejuvenecer el rostro. ¿El motivo? Cualquier color que aporte luz tiene el poder de quitarnos años de encima. Por eso, esta blusa satinada es nuestra aliada de Navidad para un look que nos favorezca. A pesar de que está disponible también en negra y en verde, la versión en beige clarito nos parece mucho más interesante. Además de por su color, la blusa nos encanta porque es satinada, uno de los acabados más elegantes y con el que huir de clásicos como el terciopelo. Aunque el detalle que más nos gusta y que nos convence para un look de Navidad son los botones en dorado que la blusa presenta en el cuello.

Blusa con detalle joya de Lefties. / lefties

Blusa con detalle joya de Lefties. / lefties

A la hora de combinarla, puedes apostar por el clásico binomio blanco y negro con unos pantalones palazzo. Jugar con alternativas resulta interesante si apuestas por unos pantalones estampados o en tonalidades como el verde, el burdeos, el marrón e incluso el camel.