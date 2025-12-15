Colas en Mango por la blusa de encajes: Con lazada rosa y perfecta para estrenar con vaqueros en 2026

Estamos deseando estrenar las tendencias para 2026. Sobre todo, las tendencias que podemos adaptar a nuestros looks del día a día y con las que no necesitas más que tus vaqueros de confianza. Después de toda una temporada marcada por las blusas más coquetas, estamos deseando saber cómo serán los diseños que llevaremos a partir de enero. Si las lazadas seguirán siendo el detalle más destacado, si los tonos pastel serán los colores protagonistas o si los diseños incorporarán elementos especiales. Por el momento, podemos avanzarte que las tendencias en blusas seguirán siendo coquetas.

Con lazada, encajes y de color rosa, la blusa que acaba de llegar a Mango se antoja perfecta para que la estrenes en 2026 con tus vaqueros favoritos. Se tiñe de tonalidades empolvadas, vuelve a contar con la lazada como elemento distintivo y lleva a otro nivel las tendencias coquetas. Te contamos cómo es la blusa de encajes de Mango por la que las más estilosas hacen cola. Echa un vistazo, antes de que se agote.

Con encajes y lazada, así es la blusa de Mango para llevar con jeans en 2026

Es una oda al barroquismo y nos encanta. Después de varias temporadas de diseños extramadamente sencillos y minimalistas, da con una prenda algo más recargada nos parece maravilloso. Sobre todo, para combinarla con piezas más sencillas y minimalistas y así equilibrar el look. En el caso de esta blusa, estamos ante un diseño completamente de encajes y en rosa empolvado. Además de los encajes, la prenda pesenta un cuello victoriano y unos volantes ela zona de los hombros.

Blusa de encajes de Mango. / Mango

Aunque el detalle del lazo podría resultar demasiado para una prenda que no es nada sencilla, con él ocurre justo lo contrario. El lazo tiene la capacidad de rematar una prenda que, sin duda, se convertirá en la protagonista de tu look con vaqueros. Si quieres un estilismo elegante, apuesta por un look con unos vaqueros anchos en azul oscuro. El tiro elevado es imprescindible.

Disponible desde la talla S hasta la L, la blusa de encajes y lazada de Mango para llevar con vaqueros tiene un precio de 45,95 euros.

Ref: 17059112