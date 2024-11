El nuevo proyecto eCommerce que está revolucionando la forma de consumir moda en redes sociales

Multimarkts es una plataforma que sirve de escaparate virtual y global para los creadores de contenido. Cada día, decenas de influencers solo en España publican contenido de moda que es pura inspiración para sus seguidores. Este nuevo proyecto que surge en nuestro país emplea tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para mostrar a los seguidores prendas y accesorios inspirados en el estilo de sus perfiles favoritos.

Este proyecto eCommerce permite la monetización del tiempo y talento que invierten los creadores de contenido en redes sociales. Cualquier usuario puede crear su propio escaparate de forma gratuita. La compañía pretende convertirse así en la mayor cadena de tiendas virtuales del mundo. Algunas influencers que ya conocemos como Rocío Osorno forman parte de Multimarkts, una alianza de moda y tecnología que revoluciona el consumo de moda tal y como lo conocemos.

Nuevas formas de consumir moda

Es indiscutible: los influencers son los creadores de tendencias del siglo XXI. Cientos de personas entran a diario a Instagram o a TikTok para descubrir los looks de sus creadores de contenido favoritos, que construyen utilizando ropa y complementos de las nuevas colecciones de las marcas. Después, los seguidores buscan y añaden esas prendas a sus carritos online y se suman así a las tendencias más actuales. Para nutrir a este catálogo de moda, los creadores invierten talento, tiempo, y mucha pasión, algo que no siempre es fácil para todos los perfiles, especialmente para los micro y los nano, que a pesar de este esfuerzo a veces no pueden vivir de su creatividad.

En este escenario, llega una auténtica revolución para influencers y shoppers: Multimarkts, la tienda online de los creadores de contenido, en la que estos, independientemente de su número de seguidores, pueden crear de forma fácil y gratuita un escaparate virtual que muestra prendas del estilo de aquellas que suben a sus redes sociales. Una plataforma que permite a los creadores monetizar el tiempo y talento que invierten en sus contenidos, ya que con cada compra de sus seguidores reciben un porcentaje de la venta, a la vez que los inspiran a descubrir y hacerse con las últimas tendencias entre un catálogo que incluye ya más de 60 millones de referencias de primeras marcas.

Un escaparate virtual fácil y gratuito

El proceso de crear una tienda en Multimarkts es muy fácil gracias a un sistema de IA que utiliza el contenido que los perfiles suben a sus redes sociales para sugerir prendas y accesorios. Una auténtica revolución, ya que sin la limitación de buscar referencias exactas, el modelo de IA de Multimarkts se encarga de proponer una gran variedad de precios, colores y marcas que beben del estilo de los influencers y se adaptan a los gustos de cada comprador.

“Multimarkts es muy sencillo de utilizar, ya que cualquiera, independientemente del número de seguidores que tenga, puede crear su propia tienda online en tan solo dos minutos, de forma gratuita” comenta Andrea Neira, Global Content Creators Strategy Director de la plataforma. “Además, hace muy fácil inspirarse en el estilo de todos los creadores de contenido, ya que en cada escaparate se pueden encontrar prendas similares y acceder a ellas muy fácilmente”.

La nueva comunidad Multimarkts

Más de 2.000 creadores y creadoras de contenido, entre las que se encuentran algunas de las referentes más destacadas de España como Rocío Osorno, Cris Cerqueiras u Ona Gonfaus, se han sumado ya a Multimarkts, abriendo su propia tienda, un auténtico éxito que demuestra el potencial de la compañía.

Con Multimarkts llega también su comunidad, una red de apoyo a los creadores de contenido que la plataforma ha creado para dar solución a uno de los mayores problemas a los que se enfrentan estos perfiles: la propia creación de sus contenidos, y cómo impacta en su crecimiento en redes sociales. La comunidad de Multimarkts nace como un espacio donde se une el talento de los fans de la plataforma con el equipo de profesionales de la marca, y en el que encuentran la oportunidad de conocer e interactuar con otros creadores, asistir a eventos exclusivos de la comunidad, o ganar en visibilidad, además de otros beneficios.

Es un proyecto pionero en el mundo de la moda y de los creadores de contenido, con el que la plataforma quiere demostrar su compromiso y ayudar, especialmente a los perfiles más pequeños, a desarrollar y monetizar su creatividad en redes sociales.