Así son los nuevos vestidos midi de Mango con caída, elegantes y perfectos para llevar con botas altas este invierno

Que ya empiece a notarse el frío no significa que tengamos que renunciar a presumir de piernas. Los vestidos cortos, con unas buenas botas altas al más puro estilo años 60, se convierten en una tendencia en alza esta temporada. Aunque tenemos que reconocer que el poder que tiene un vestido midi, también con botas altas, no lo consigue un diseño en versión mini. Sobre todo, si se trata de un vestido estampado, elegante y vaporoso, que sube de nivel con algunas de las botas más en tendencia. Se llevan con la caña alta, sí, pero el tacón presenta varias opciones que lo hacen mucho más versátil. Por un lado, tenemos las botas con tacón de aguja y más elevado, por otro, las de tacón de aguja, pero en versión kitteen heel. También se llevan planas, en una versión más grunge, pero igualmente válidas para llevarlas con un vestido midi.

A lo largo de estas semanas, y con idea de preparar el armario cápsula de este otoño/invierno, hemos buceado por algunas de nuestras firmas favotitas en busca del vestido midi perfecto para llevar con botas altas. De entre todas las propuesta, estos 5 vestidos midi de Mango con caída, elegantes y perfectos para llevar con botas altas en invierno. Acaban de llegar y ya se han convertido en un must para las chicas más elegantes.

Vestido midi y botas altas, el combo elegante del otoño/invierno 2025

No lo decimos nosotras, lo dices tú cuando te paras frente al espejo y te ves ideal con ese vestido midi y unas buenas botas altas. A pesar de que los pantalones de vestir se hayan impuesto a otras prendas, los vestidos midi siguen teniendo ese halo sofisticado y elegante, sin renunciar a la comodidad, que tanto buscamos en una prenda. Combinarlos con unas botas altas en otoño/invierno es subir de nivel el estilismo.

Es un look versátil : El secreto de su éxito está en la versatilidad. Además, el vestido midi alarga la silueta y favorece a casi todas las figuras. Si lo acompañas con unas botas altas, el efecto es aún más estilizado y el resultado es un look fluido, equilibrado y armonioso.

: El secreto de su éxito está en la versatilidad. Además, el vestido midi alarga la silueta y favorece a casi todas las figuras. Si lo acompañas con unas botas altas, el efecto es aún más estilizado y el resultado es un look fluido, equilibrado y armonioso. Diseños en tendencia : Este otoño, los vestidos con vuelo, tejidos fluidos y estampados discretos se imponen frente a los cortes más rígidos y estructurados. Las versiones en marrón chocolate, burdeos o en cualquiera de los tono tierra son las favoritas de las más estilosas, mientras que los diseños plisados o de inspiración boho se mantienen como alternativa.

: Este otoño, los vestidos con vuelo, tejidos fluidos y estampados discretos se imponen frente a los cortes más rígidos y estructurados. Las versiones en marrón chocolate, burdeos o en cualquiera de los tono tierra son las favoritas de las más estilosas, mientras que los diseños plisados o de inspiración boho se mantienen como alternativa. Las botas altas, tus aliadas : En cuanto al calzado, las botas altas de piel o ante, además de ser tendencia, se convierten en las grandes aliadas. Puedes optar por unas de caña recta y tacón sensato, si buscas un look más clásico, o por un diseño plano y en versión slouchy para un resultado más desenfadado. Las botas en tono caramelo, junto con las marrón chocolate, son un acierto seguro, aunque las burdeos o topo se plantean como las alternativas elegantes.

: En cuanto al calzado, las botas altas de piel o ante, además de ser tendencia, se convierten en las grandes aliadas. Puedes optar por unas de caña recta y tacón sensato, si buscas un look más clásico, o por un diseño plano y en versión slouchy para un resultado más desenfadado. Las botas en tono caramelo, junto con las marrón chocolate, son un acierto seguro, aunque las burdeos o topo se plantean como las alternativas elegantes. Remata el look: Para completar el estilismo, sólo tienes que añadir una chaqueta de punto más gordita o un abrigo largo de lana. Si apuestas por un abrigo, puedes jugar con un bolso estructuradoy cruzado, sencillo y minimalista, pero bastante elegane. Si prefieres un look más actual, apuesta por una bomber en efercto piel o una chaqueta doble faz para darle un aire bohemio.

En tie dye

Es un estampado que se resiste a marcharse y no nos importa, sobre todo cuando queremos apostar por un look de estética grunge, pero con un toque más elegante. Eso ocurre con este vestido de Mango que, además, es en un favorecedor y en tendencia color burdeos. Ligeramente ajustado y en tul, este vestido es perfecto para llevarlo con unas botas de estilo charol y así apostar por una estética más retro y vintage.

Vestido en tie dye de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido midi de Mango tiene un precio de 59.99 euros.

Ref: 17047818

Estampado y con cinturón

En invierno se hace un poco más complicado llevar un vestido camisero, por lo que las propuestas con corte wrap se comvierten en la alternativa perfecta. En el caso de este vestido, estamos ante un diseño de color verde y con estampado paisley que estiliza la figura gracias el escote de pico y al corte en la cintura, que se potencia todavía más con un cinturón. En cuanto a las botas, no arriesgues y apuesta por un modelo clásico en negro.

Vestido estampado con cinturón de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido midi de Mango tiene un precio de 49.99 euros.

Ref: 17029121

Marrón y de punto

Ya que el marrón es tendencia, no podía faltar en la lista un vestido en este color. Con el cuello perkins y la falda en evasé, este vestido, además, cuenta con unos pliegues en la zona del absomen que hacen que la prenda sea bastante más favorecedora, enmarca la cintura y disimula tripa. Con las botas, siempre puedes ir sobre seguro y apostar por un diseño en marrón chocolate o incluso en camel. Si quieres romper con lo establecido, llévalas en blanco.

Vestido marrón de Mango. / mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido midi de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 17087799

De flores

Hay excepciones que siempre confirman la regla y este vestido camisero es la prueba de ello. Además de ser muy favorecedor porque los diseños camiseros tienen la capacidad de ser elegantes y muy estilizadores, este diseño mexcla el marrón y el verde agua en un combo que nos encanta. Esta temporada, el marrón parece que sólo se combina con tonos tierra, por eso este mix nos parece tan interesante.

Vestido de flores de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido midi de Mango tiene un precio de 59.99 euros.

Ref: 17037819

Burdeos y fluidos

Con dos propuestas en la lista, ya estábamos tardando en añadir el diseño burdeos. Este es uno de nuestros favoritos porque, además de ser burdeos, se presenta muy suelto y con caída para resultar, no sólo elegante, sino también bastante cómodo. El cuello subido y el cinturón con hebilla dorada nos parecen ideales. Para combinarlo, juega con unas botas negras.

Vestido burdeos de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido midi de Mango tiene un precio de 49.99 euros.

Ref: 17057806