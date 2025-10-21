Sfera tiene los vestidos estampados, sueltecitos y elegantes que las más estilosas llevan con botas altas y abrigo largo.

Vestirse en otoño y en invierno no es, para nada, aburrido, sólo hay que dar con el look adecuado. Estamos obsesionadas con la estética old money y hemos hecho de las tonalidades neutras nuestra única paleta cromática, pero hay vida más allá de los camel y colores cálidos. Eso por no hablar de los pantalones de vestir o los conjuntos de punto, que también se han convertido en el must de la temporada. Eso nos lleva a tener como resultado estilismos arquetípicos y clónicos con los que no nos divertimos nada. Por eso, nada mejor que darle una vuelta a los looks y hacer de los vestidos sueltecitos y estampados la verdadera prenda por la que merece la pena configurar un estilismo otoñal.

A veces en versiones más cortitas y otras más largas, los vestidos estampados parecen estar, en su mayoría, ligados a la estétivca boho, pero hay otros prints muy interesante con los que no encasillaríamos nuestro estilismo. El animal print o los estampados abstractos son algunos de ellos y los encontramos en esta selección de vestidos estampados de Sfera sueltecitos y muy elegantes que las más estilosas llevan con botas altas y abrigo largo. Echa un vistazo a nuestra propuestas y ve sacando del fondo del armairo ese abrigo largo con el que te sientes poderosa.

En animal print y con cremallera

El animal print es un estampado que nunca pasa de moda, por eso siempre es una opción segura a la hora de apostar por un vestido que no sea monocromático. Ajustadito y con unos pliegues en la zona del abdomen, este vestido, además, cuenta con una cremallera frontal que termina en un favorecedor escote de pico. A la hora de combinarlo, unas botas altas en marrón chocolate y un abrigo camel nos parece buena opción. Si prefieres ir a lo clásico, juega con el negro.

Vestido en anial print de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Sfera tiene un precio de 35.99 euros.

Ref: 56262110416

Plisado y con print de serpiente

Este diseño tambien presenta en estampado animal, pero es de serpiente. En tonos grises, negros y blancos, este estampado se antoja elegantísimo para los eventos navideños que se aproximan. El frunce en la cintura es perfecto para evitar el efecto saco y los detalles plisados de la falda le dan mucho movimiento a la prenda. Si estás dispuesta a experimentar, te recomendamos que lo combines con unas botas altas blancas y un abrigo negro.

Vestido plisado y estampado de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Sfera tiene un precio de 49.99 euros.

Ref: 56240008757

Con estampado boho

Un clásico que nunca falla, un vestido de largo midi con un estampado en tonos calidos y de estilo boho. Lo que más nos gusta del diseño son los detalles de volantes que recorren la falda y que enfatizan todavía más ese espírito bohemio del que toda la prenda está impregnado. Si quieres seguir jugando con la estética boho, nada como unas botas altas de ante.

Vestido estampado y boho de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Sfera tiene un precio de 59.99 euros.

Ref: 56240008963

Con estampado abstracto

Es la propuesta más elegante y la que seríamos capaces de llevar en un look de invitada, pero, de momento, la combinaremos cocn unas botas altas de piel en nrgro y un abrigo en azul klein más ajustadito. Además de la combinación de colores, los detalles de las mangas ablusonadas nos parecen de lo más elegante.

Vestido estampado de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Sfera tiene un precio de 49.99 euros.

Ref: 56240008633

De estilo boho

El estilo boho siempre es un acierto, por eo no podíamos dejar de incorporar también esta opción a la lista. A diferencia de la otra propuesta, este vestido se presenta más ajustado y sin escote, siendo un cuello de cisne lo que remata a la prenda. Con un estampado que se mueve entre los verdes, amarillos y azules sobre un fondo marrón, el vestido cuenta con un fajín que ajusta la prenda a la cintura para que sea más favorecedora. Puedes combinarlo con unas botas en marrón y darle el toque rompedor con un aabrigo de color verde.

Vestido estampado de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Sfera tiene un precio de 25.99 euros.

Ref: 58462106418