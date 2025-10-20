5 vestidos sueltecitos De Zara que arrasan este otoño: Son cortitos, de estilo boho y los llevarás sin parar con botas altas.

En otoño (y, mucho más, en invierno) nos olvidamos de que tenemos piernas y recurrimos a estilismos calentitos y funcionales, Pasan a un segundo planos los vestidos boho y los diseños camiseros, para hacer de los vaqueros originales o los pantalones de vestir elegantes las únicas prendas con las que nos sentimos a gusto. Nada más lejos de la realidad, porque hay diseños de vestidos que resultan igual, o más, funcionales que los vaqueros más cómodos que tengas en tu armario. Además, las posibilidades de estilo que plantean los vestidos originales son mucho más amplias, elegantes, sofisticadas y versátiles.

Ahora que los vestidos midi parecen tener todo el protagonismo, las tendencias sesenteras más potenes nos invitan a hacerle un huevo a los vestidos más cortitos. No son ajustados, tienen bastante vuelo y quedan ideales con unas botas altas. De hecho, esa es la ida al rescatar estos diseños, que los llevemos de forma silimilar a como se llevaban en los 60, salvando las disentancias. Entre todas las propuestas de nuestras firmas favoritas, los diseños que hemos encontrado en Zara nos parecen los más interesantes. Son sueltos, cortitos, de estética boho, arrasan este otoño y, además, sólo querrás llevarlos con botas altas.

Con hebilla y en azul

Este vestido tiene un corte recto que, a priori, no nos convencería demasiado. El detalle de la hebilla en el lateral, con el que se ajusta ligeramente la prenda al cuerpo, es uno de los aspectos con los que nos convencer. Resulta un diseño holgado y queda bastante suelto, pero al tener ese detalle en el lateral, la cintura queda definida y se evita el efecto sco. Otro de los detalles que nos convence de este vestido además de lo favorecedor de su tono azul, son las mangas abluonada con unas hombreras ligeramente subidas y con las que se consigue estilizar la figura, dibujar unos hombros rectos y parecer más alta. A la hora de combinarlo, nos gusta con unasbotas altas marrones o en camel.

Vestido con hebilla de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido sueltecito y cortito de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 9376/572/401

Combinado y con volantes

Puede que sea una de las opciones más elegantes de la selección, pero no por ello vamos a dejar de llevarla con botas. Con una parte superior que parece una blusa de gasa, el vestido presenta una falda estampada y con volantes que se ajusta a la cadera y le da un aire bastante coqueto al vestido. La parte superior presenta unos sutiles pligues y una lazada en la parte trasera del cuello. Las mangas son ajustables, por lo que las puedes subir o bajar para conseguir un efecto más o menos abullonado. A la hora de combinarlo con unas botas altas, siempre puedes recurrir a grandes clásicos y apostar por unas negras o marrones.

Vestido combinado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido sueltecito y cortito de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 3666/184/512

Morado y de corte recto

Este diseño tiene un corte bastante sesentero. Cortito, como los demás de la lista, este vestido presenta un corte rectangular que no necesita ajustarse para ser favorcedor. Es cómodo y estiliza, aunque no se ajuste a la cintura, y tiene un detalle que lo hace bastante especial. Con el cuello subidito, este diseño presenta una lazada que le da un toque bastante elegante y sofisticado a la prenda. La lazada la puedes llevar hecha o suelta a modo de fular. Este diseño nos sirve para tomar ideas para los próximos eventos de Navidad, que, en realidad, están a la vuelta de la esquina. Siempre puedes acertar combinado el vestido con unas botas negras, pero si quieres un aire rompedor, juega con unas blancas.

Vestido con lazada de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido sueltecito y cortito de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 5029/197/610

En nude y muy vaporoso

No podemos engañar a nadie, este vestido es nuestro favorito de la lista. Al igual que el turquesa, este diseño también parece estar compuesto por una falda y una blusa y eso es lo que lo hace interesante. Con una parte superior bastante fluida y de mangas abullonadas, el vestido se ajusta en la zona de la cadera, de la que salen dos volantitos muy coquetos. Unas botas altas en marrón o en ante quedan ideales con neste vestido boho.

Vestido fluido de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido sueltecito y cortito de Zara tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 4772/249/748

En marrón chocolate

Es, junto con el burdeos, el color en tendencia de la temporada, por lo uqe fichar un vestido en esta tonalidad es siempre un sí. En el caso de este diseño, nos gusta porque se sale un poco de lo que venimos observando en lo relacionado con vestidos marrones. Es cortito y vaporoso, pero la zona de la falda se presenta más ajustada y así darle protagonismo a la parte superior, que presenta un escote de pico y unos favorecedores volantes adornándolo. A la hora de combinarlo, nada como unas botas altas de ante, si son de estilo cowboy, mejor.

Vestido fluido y marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido sueltecito y cortito de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 4813/825/681