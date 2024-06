Las originales camisetas estampadas de Parfois que le dan el toque especial a tus bermudas de verano.

No podemos negarnos a las obviedades y la más grande este verano es que las bermudas se han convertido en la alternativa perfecta a vestidos y pantalones holgados. Reconciliadas con los pantalones cortos (gracias a que las bermudas suben su tiro y ensanchas mucho sus perneras), ahora toca pensar cómo combinar esta comodísima prenda. Las prendas de crochet siempre suelen quedar bien con unas bermudas blancas, pero no sólo los estilismos bohemios deben imponerse a este tipo de looks. Las blusas también son una buena opción, pero ahora buscamos estilismos más relajados y con mucha personalidad que sólo podemos conseguir con las camisetas más originales. Con independencia de si las llevamos con alpargatas, deportivas o sandalias.

A la hora de elegir las camisetas más originales con las que combinar unas bermudas hay que tener en cuenta factores como su tejido y su diseño para saber con qué clase de bermudas las podremos combinar. Entre las nuevas propuestas de Parfois encontramos las camisetas con estampados más originales del verano y que le dan ese toque especial a tus bermudas. Con colores vibrantes y saturados, estas camisetas le aportan el punto con rollazo que le falta a tus bermudas.

Camisetas con bermudas, la alternativa fresquita y con personalidad de este verano

La clave del éxito de esta combinación radica en su capacidad para adaptarse a diferentes contextos, desde un día de playa hasta una tarde de compras o una cena informal. Las camisetas, con su diseño sencillo y tejidos ligeros, proporcionan un rollo informal y con mucha personalidad, mientras que las bermudas ofrecen libertad de movimiento y un look desenfadado pero muy sofisticado.

Las posibilidades son infinitas cuando se trata de elegir camisetas y bermudas. Este verano, los estampados y colores vibrantes son los protagonistas. Desde camisetas gráficas con mensajes o ilustraciones, hasta las clásicas en tonos sólidos, cada prenda puede reflejar tu estilo más personal. Combínalas con bermudas en tonos neutros para un look equilibrado, o atrévete con combinaciones de colores que contrasten para un toque más atrevido.

Optar por materiales ligeros y transpirables es esencial para enfrentar el calor veraniego. El algodón, el lino y las mezclas de fibras naturales son opciones más que recomendables, tanto para las camisetas como para las bermudas.

Al igual que ocurre con otras cominaciones, según el contexto pordrás apostar por un estilismo un otro y estas son algunas de las combinaciones más destacadas.

Un estilismo más deportivo: Para un look casual y deportivo, combina una camiseta básica con unas bermudas de tela de algodón o de estilo deportivo. Añade unas zapatillas cómodas y estarás lista para cualquier actividad más informal

Un look elegante y sofisticado: Si prefieres un estilo más elegante, elige una camiseta de algodón y combínala con bermudas de corte más formal,. No olvides que el tiro alto y las perneras anchas estilizan mucho. Unas sandalias metalizadas y complementos que se muevan también en esa línea completarán tu look.

Un outfit bohemio y relajado: Para un look bohemio, opta por camisetas con estampados étnicos o de estilo vintage, y combínalas con bermudas de lino en tonos tierra. Completa el conjunto con unas alpargatas y un sombrero de rafia.

Camiseta estampada de Parfois

Camiseta con estampado de Parfois. / Parfois

Disponible desde la talla XS/S hasta la M/L la camiseta estampad de Parfois que le da un toque especial a tus bermudas de verano tiene un precio de 19,99 euros (Ref. 223430)

Camiseta estampada de Parfois

Camiseta con estampado de Parfois. / Parfois

Disponible desde la talla XS/S hasta la M/L la camiseta estampad de Parfois que le da un toque especial a tus bermudas de verano tiene un precio de 19,99 euros (REf. 223386).

Camiseta estampada de Parfois

Camiseta con estampado de Parfois. / Parfois

Disponible desde la talla XS/S hasta la M/L la camiseta estampad de Parfois que le da un toque especial a tus bermudas de verano tiene un precio de 19,99 euros (Ref. 222278)