Zara tiene las bermudas imprescindibles del verano con efecto piernas infinitas.

Las bermudas se han convertido en la sorpresa del verano. Ya teníamos los shorts como aliados de estilo para los días más calurosos, aunque esta prenda estaba reservada casi en exclusividad para los looks más informales y playeros. Ahora, las firmas se han puesto de acuerdo para rescatar las socorridas bermudas y hacerlas imprescindibles para los looks de verano. Ideales para llevarlas con un top de crochet o para darle protagonismo a unas bermudas blancas, esta prenda ya no sólo es materia de estilismos relajados y fluidos, ahora también puede ser la combinación perfecta en outfits más sofisticados. Sólo hay que saber cómo combinarlas. Con un punto algo más sofisticados que los shorts, además, las bermudas están diseñadas para resultar de lo más favorecedoras. Su corte, con el tiro bastante elevado y las perneras sueltas y holgadas, nos ayuda a conseguir uno de los objetivos más deseado: el efecto piernas infinitas.

Aunque las rebajas de verano están a la vuelta de la esquina, la mayoría de las firmas cuentan con diseños a precios bastante asequibles (será porque tienen menos tela) y que nos invitan a invertir en varios diseños. Desde las básicas e informales bermudas vaqueras, a las clásicas beige, pasando por las estampadas o las de colores pastel. Elijas las que elijas, tendrás garantizado un sinfín de estilismos este verano y no tendrás que preocuparte porque tu estatura se vea reducida, las bermudas siempre hacen que las piernas se vean más largas. Esta selección de bermudas de Zara, las imprescindibles del verano, lo demuestran. Échales un vistazo y escoge las tuyas.

El efecto piernas infinitas de las bermudas de verano

El principal miedo a la hora de apostar por unos pantalones cortos es que nuestra figura se vea recorta y, por ende, nuestras piernas más cortitas. Los shorts suelen tener el tiro más bajo y el bajo bastante corto (casi en el nacimiento de la propia pierna) y eso, a veces, puede desdibujar nuestra figura. Nada de eso ocurre con las bermudas. En primer lugar, tienen un tiro bastante elevado, por lo que sólo con eso ya están elevando el nacimiento de la pierna (de manera visual) bastante. En el caso de las perneras, la verticalidad que aportan las prendas rectas y anchas contribuye a alargar todavía más las piernas y a fomentar ese efecto piernas infinitas.

Bermudas beige de Zara. / Wappíssima

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, tienen un precio de 22,95 euros.

Ref. 8228/040

Bermudas con cinturón de Zara. / ZARA

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, tienen un precio de 22,95 euros.

Ref. 4387/072

Bermudas negras de Zara. / ZARA

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, tienen un precio de 25,95 euros.

Ref. 8372/031

Bermudas verde agua de Zara. / ZARA

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, tienen un precio de 22,95 euros.

Ref. 1478/099

Bermudas vaqueras de Zara. / ZARA

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, las bermudas de Zara impresicindibles del verano y con efecto piernas infinitas tienen un precio de

Ref.