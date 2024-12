Tres pantalones básicos de Zara y muy elegantes para looks de Navidad infalibles y reutilizables.

La Navidad ya está aquí y con ella llega la necesidad de encontrar prendas versátiles que no solo te hagan brillar en las fiestas, sino que también sean reutilizables en el día a día. Unos pantalones de vestir suelen ser la opción perfecta para ello, ya que los puedes combinar con una blusa satinada, un jersey joya o un top de lentejuelas ahora en Navidad y con un jersey de punto o una camisa básica pasadas las fiestas. Mucho más versátiles que los icónicos y socorridos vestidos negros, los pantalones de vestir, si son negros, son la adquisición inteligente y atemporal que hacer de cara a la Navidad. En Zara encontramos algunos de los diseños básicos más socorridos para los looks de Navidad infalibles y luego reutilizarlos en otros estilismos.

Estos pantalones básicos de Zara son diseños en negro, el color más universal, que se adaptan tanto a los looks más sofisticados como a los más relajados. El negro no pasa de moda y estos tres modelos son prueba de ello. Sus cortes favorecedores, detalles únicos y versatilidad los convierten en una inversión segura para cualquier armario, no sólo para Navidad.

Pantalones con hilo metalizado y bajo evasé

Este diseño combina la comodidad con un toque de glamour. Con tiro medio y una cintura elástica, estos pantalones estilizan la figura enmarcando la cintura de manera natural. La aplicación de hilo metalizado les aporta un aire festivo, mientras que el bajo con línea evasé asegura movimiento y elegancia.

Look de Navidad : Combínalos con una blusa satinada en tono champán o burdeos, unos zapatos de tacón con tiras y un bolso de mano en acabado metalizado. Remata el estilismo con unos pendientes largos de pedrería para un extra de sofisticación.

: Combínalos con una blusa satinada en tono champán o burdeos, unos zapatos de tacón con tiras y un bolso de mano en acabado metalizado. Remata el estilismo con unos pendientes largos de pedrería para un extra de sofisticación. Look después de las fiestas: Combina tus pantalones con un jersey de lana gordito en blanco roto o gris perla y unos botines negros de estilo calcetín. Añade un abrigo de paño largo para un conjunto cómodo y urbano.

Pantalones palazzo de Zara. / ZARA

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara para un look de Navidad infalible y reutilizable tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 4437/261

Pantalones carrot con costuras marcadas

El corte carrot (o zanahoria) es conocido por su capacidad de equilibrar la silueta: ajustado en la cintura y más amplio en las caderas, con un bajo estrecho ideal para presumir de calzado. Las costuras marcadas en el delantero y la espalda le aportan un toque de sastrería moderna, convirtiéndolo en un imprescindible atemporal.

Look de Navidad : Apuesta por una camisa blanca estructurada y un cinturón con hebilla joya. Cobina tus pantalones con unas mules o sandalias de tacón fino que destaquen el tobillo. Añade un collar tipo chocker y un abrigo largo en tonos neutros.

: Apuesta por una camisa blanca estructurada y un cinturón con hebilla joya. Cobina tus pantalones con unas mules o sandalias de tacón fino que destaquen el tobillo. Añade un collar tipo chocker y un abrigo largo en tonos neutros. Look después de las fiestas: Combina los pantalones con un cárdigan de punto ajustado en tonos pastel, unos mocasines con suela chunky para un estilo effortless y un bolso shopper en efecto piel de color negro para completar el conjunto.

Pantalones carrot de Zara. / ZARA

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara para un look de Navidad infalible y reutilizable tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 9929/132

Pantalones efecto piel con tiro alto y pernera ancha

El tejido efecto piel es tendencia absoluta esta temporada y estos pantalones lo demuestran. Con tiro alto y cintura con trabillas, son perfectos para crear un efecto piernas infinitas y estilizar la zona del abdomen. La pernera ancha los convierte en un modelo que respira sofisticación y vanguardia.

Look de Navidad : Combínalos con un top de lentejuelas en negro o plata, unas sandalias de tacón alto y una chaqueta de estilo blazer en terciopelo. Remata el look con un clutch rígido para equilibrar las texturas.

: Combínalos con un top de lentejuelas en negro o plata, unas sandalias de tacón alto y una chaqueta de estilo blazer en terciopelo. Remata el look con un clutch rígido para equilibrar las texturas. Look después de las fiestas: Apuesta por un jrsey oversize de cuello alto en tonos camel, unas zapatillas blancas para un aire más casual y completa el look con un plumífero corto negro para días fríos.

Pantalones efecto piel de Zara. / za

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara para un look de Navidad infalible y reutilizable tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 3581/041