Zara tiene los pantalones de vestir elegantes, cómodos y versátiles que funcionan con blusas, jerséis y sudaderas.

Puede que ahora mismo te encuentres en un momento vital en el que faldas y vestidos no tienen cabida en tus estilismos del día a día. Ahora te sientes más cómoda llevando pantalones cómodos y holgados y tienes claro que es la mejor forma en la que ver tu figura más armoniosa y proporcionada. No te culpamos. A pesar de que las faldas y vestidos son súper favirecedoras, los pantalones anchos tienen un plus de comodidad con el que es bastente complicado competir. Sobre todo, si se trata de diseños cómodos, elegantes, bastante versátiles y dignos de encabezar el top 3 de prendas básicas que fichar en el Black Friday.

Dentro de este tipo de piezas, si hay una prenda que combina elegancia, comodidad y versatilidad, son estos pantalones de vestir de Zara. Con su diseño recto y holagadito, estos pantalones son perfectos para las que no quieren renunciar a la comodidad bajo ningún concepto. Además, en pleno auge de la estética effortless, los pantalones de vestir dejan de ser exclusivos de looks formales para convertirse en la base de estilismos relajados y muy juveniles. Sácales el máximo partido a estos pantalones de vestir de Zara y combíbalos con sudaderas, blusas y jerséis.

Los mejores looks con pantalones de vestir de esta temporada

La democratozación de los pantalones de vestir, que han dejado de ser piezas reservadas en exclusividad para estilismos tipo sastre, nos lleva a que podamos combinar este tipo de piezas con prendas informales como una sudadera, elegantes como una blusa o calentitas como un jersey. Eso por no hablar de los zapatos, que pueden ser desde unas súper en tendencia bailarinas de terciopelo a unas botas planas, pasando por unas cómodas deportivas. La cosa es encontrar la comodidad con estos pantalones y amortizarla con las prendas con las que los combinemos. Estas son algunas de las propuestas que te harán muy sencillo apostar por la estética efforteless son necesidad de quebrarte mucho la cabeza.

Elegancia para la oficina con blusa : Elige unos pantalones marrones, son perfectos para aportar un toque cálido y en tendencia. Combínalos con una blusa blnca y apuesta por un diseño con lazada o botones para un aire sofisticado. Añade unos zapatos de tacón medio en nude y un cinturón finito para definir la cintura. Remata el look con una gabardina beige para un acabado impecable.

: Elige unos pantalones marrones, son perfectos para aportar un toque cálido y en tendencia. Combínalos con una blusa blnca y apuesta por un diseño con lazada o botones para un aire sofisticado. Añade unos zapatos de tacón medio en nude y un cinturón finito para definir la cintura. Remata el look con una gabardina beige para un acabado impecable. Estilo casual con sudadera : Juega con unos pantalones grises, un neutro que funciona con todo. Combínalos con una sudadera oversize en tonos pastel que le da un aire relajado y moderno. Este look pide a gritos que lo combines con unas zapatillas blancas para un look cómodo y juvenil. Un bolso tipo riñonera y una bomber le da un toque urbano.

: Juega con unos pantalones grises, un neutro que funciona con todo. Combínalos con una sudadera oversize en tonos pastel que le da un aire relajado y moderno. Este look pide a gritos que lo combines con unas zapatillas blancas para un look cómodo y juvenil. Un bolso tipo riñonera y una bomber le da un toque urbano. Look calentito con jersey : Apuesta por unos pantalones negros, clásicos y con un don para estilizar. Combínalos con un jersey de punto grueso en color crema o burdeos y unos botines negros de piel para mantener la estética elegante. Añade una chaqueta de lana en tonos oscuros para cerrar el estilismo.

: Apuesta por unos pantalones negros, clásicos y con un don para estilizar. Combínalos con un jersey de punto grueso en color crema o burdeos y unos botines negros de piel para mantener la estética elegante. Añade una chaqueta de lana en tonos oscuros para cerrar el estilismo. Para un estilismo nocturno: Da igual si son negros o marrones, elige el color de los pantalones según el nivel de sofisticación que quieras transmitir. Si quieres un toque más glamuroso, apuesta por un top setinado o con detalles de pedrería. Puedes combinarlo con unas botas con tachuelas y un clutch metálico y pendientes largos para un toque festivo.

Así son los pantalones de vestir de Zara elegantes, cómods y versátiles que funcionan con blusas, jerséis y sudaderas

Estos pantalones de vestir de Zara no sólo son atemporales, sino que también reflejan las tendencias más actuales sin perder su funcionalidad. En un momento en que la comodidad y la elegancia se fusionan, prendas como esta nos permiten presumir de estilazo sin renunciar al confort.

Estos pantalones son perfectos para aprovechar su versatilidad para crear un armario cápsula, ya que puedes combinar estos pantalones con básicos y piezas de tendencia para disfrutar de looks infinitos. Ya sea para trabajar, salir con amigas o disfrutar de un fin de semana relajado, estos pantalones son tu mejor aliado.

En cuanto a su diseño, destacamos la facilidad para conseguir el efecto piernas infinitas gracias a los pliegues en las perneras y el corte recto, que estilizan visualmente las piernas, haciéndolas parecer más largas y afinadas. Su diseño ancho ofrece una comodidad apta para llevarlos durante todo el día. Disponibles en tres colores, negro, gris y marrón, son perfectos para combinar con cualquier prenda de tu armario, desde los básicos más neutros hasta piezas de temporada.

Pantalones de vestir de Zara. / ZARA

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, estos pantalones de vestir de Zara cómodos, versátiles y elegantes tienen un precio de 25,95 euros.

Ref: 5427/525