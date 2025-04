Rocío Osorno se adelanta al verano con este biquini de lunares de Zara que potencia el bronceado.

Es subir las temperaturas y estar deseando pisar la playa o la piscina y empezar a presumir de biquinis y bañadores. La primera en hacerlo ha sido Rocío Osorno, que estos días se prepara para la Feria de Abril y busca conseguir un bronceado perfecto para lucir los trajes de flamenca de su propia colección. Aunque para esta ocasión, la influencer haya tirado de autobronceadores, como se puede leer en el post de su perfil de Instagram. En cualquier caso, Rocío Osorno se adelanta al verano con un biquini de lunares de Zara que no sólo potencia el broceado, sino que se convierte en un must para los looks estivales.

Cuando no vayas a darte un chapuzón, puedes llevarlo con un top con flecos que haga contraste con el fondo del biquini y unos shorts vaqueros, pero también con unos pantalones fluidos y una blusa holgadita si tu plan es pasarte la tarde en el chiringuito. Elijas la opción que elijas, tienes que echarle un vistazo al biquini que acaba de llegar a Zara y con el que potenciar el bronceado.

Los biquinis con los que parecerás más morena

Con indepencia de si tomas el sol (siempre a horas de baja radiación solar y con protección sola) o si tiras de autobronceadores, hay colores que pueden ayudarte a parece más morena de lo que realmente estás. Se trata de los colores potenciadores del bronceado, que ayudan a que tu piel se vea un poco más oscurita sin que en realidad lo esté. El biquini de Zara por el que apuesta Rocío Osorno es uno de ellos, pero no es el único. Atenta a los colores que se convierten en tus grandes aliados.

El blanco : Es un arma de doble filo, porque si tu piel es demasiado pálida hará que se vea todavía más clarita pero si tu tonalidad es oscurita y ya ha subido un poco el tono después de la exposición solar, el blanco ayudará a que se vea todavía más morena.

: Es un arma de doble filo, porque si tu piel es demasiado pálida hará que se vea todavía más clarita pero si tu tonalidad es oscurita y ya ha subido un poco el tono después de la exposición solar, el blanco ayudará a que se vea todavía más morena. El negro : Además de ser un color muy elegante, es un gran aliado a la hora de parecer más morena porque se funde con el propio tono de la piel. Si estás más blanquita, dará la sensación de que no lo estás tanto.

: Además de ser un color muy elegante, es un gran aliado a la hora de parecer más morena porque se funde con el propio tono de la piel. Si estás más blanquita, dará la sensación de que no lo estás tanto. Los tonos ácidos : Los amarillos, los verdes lima y los naranjas flúor son perfectos para ganar un par de tonos a ese moreno natural que quieres potenciar.

: Los amarillos, los verdes lima y los naranjas flúor son perfectos para ganar un par de tonos a ese moreno natural que quieres potenciar. Los marrones: Ocurre lo mismo que con el negro. Al ser oscurito, se funde con el tono de la piel y hace que parezcas bastante más morena, como le ocurre a Rocío Osorno con este biquini de Zara.

Rocío Osorno con biquini de Zara. / @rocioosorno

Así es el biquini de Zara con el que Rocío Osorno se adelanta al verano

Ya estaba tardando Zara en lanzar alguna prenda de baño con el icónico estampado Pretty woman. En el caso de este biquini, se prestan con unos lunares de un tamaño medio sobre un fondo marrón chocolate que ayuda a potenciar el bronceado. Las braguitas tienen el talle un poquito elevado y presentan un corte clásico. En el caso de la parte superior, se presenta en formato triángulo, resultado una opción muy cómoda y favorecedora. Puedes llevar las cintas ajustadas al cuello, de la forma clásica y convencional, o puedes anudarlas en la cinta que recorre la espalda y que así sea un piquini de tirantas, lo que te resulte más cómodo.

Biquini de lunares de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la parte de arriba del biquini de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

Ref: 2910/055/700

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la parte de abajo del biquini de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

Ref: 2910/056/700