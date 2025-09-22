Rocío Osorno, de burdeos y con bordados, se atreve con las combinaciones originales en un look de invitada que copiarás este otoño.

Los fines de semana de otoño se llenan de bodas. Sólo tienes que echar un vistazo por Instagram para ver la cantidad de amigos y conocidos que han sacado sus mejores galas para celebrar el sí, quiero de una pareja de novios. Las influecers también pertenecen a ese grupo de personas cuyos fines de semanas otoñales son, casi en exclusividad, para bodas y enlaces matrimoniales. La última en irse de boda ha sido Rocío Osorno, quien acudía al enlace de la también influencer Rocío Camacho y se marca uno de los looks de invitada más inspiradores del otoño.

Fiel a su estilo, para evitar caer en el error de ser quien no eres, Rocío Osorno apostó para la ocasión por uno de los colores más en tendencia del otoño y su elección no ha podido gustarnos más. De su propia colección (cuyos nuevos diseños podremos ver próximamente), el vestido de la influencer sevillana, pese a lo que muchas estáis pensando, no era de color marrón. Un poco mnido ya entre los looks de invitada, el color marrón sigue siendo tendencia, pero hay otras propuestas mucho más elegantes y menos expoltadas y Rocío Osorno es consciente de ello.

La sevillana no sólo apuesta por uno de los colores más en tendencia del otoño sino que, además, lo combina de una forma muy original y nada y esperada y se convierte en una de las invitadas más elegantes de la temporada. Te contamos en qué consiste su look y cómo puedes apostar por los colores en tendencia en tus próximas bodas de otoño.

Burdeos, el color en tendencia del otoño para las invitadas

El marrón ha pegado bastante fuerte y, sin darnos cuenta, se ha convertido en el color por antonomasia de las invitadas elegantes, muy por encima del azul. Presente en toda clase de estilismos de invitada, el marrón ha terminado por ser un color que ya estamos aborreciendo un poco, aunque siempre es una buena opción para un look de estas características. Aunque siempre es bueno que aparexcan nuevas tonalidades con las que podamos permitirnos experimentar. Eso ocurre con el burdeos, que ha llegado para ser la competencia directa del marrón y hemos empezado a verlo en prendas básicas del día a día. Ahora también se cuela de pleno en los looks d einvitada más elegantes e inspiradores. Estos son los motivos por los que nos gusta.

Es versátil : A la hora de combinarlo las opciones no son tan limitadas como con otros colores. Puedes apostar por la monocromía, añadirle detalles en dorado o cobre, jugar con los tonos nude o experimentar, como hace Rocío Osorno, con tonalidades más vivas, como el verde pistacho o incluso los tonos anaranjados.

: A la hora de combinarlo las opciones no son tan limitadas como con otros colores. Puedes apostar por la monocromía, añadirle detalles en dorado o cobre, jugar con los tonos nude o experimentar, como hace Rocío Osorno, con tonalidades más vivas, como el verde pistacho o incluso los tonos anaranjados. Favorece mucho : Da igual cuál sea tu tonalidad de piel, el burdeos favorece a las más claritas, pero también a las morenas. Al ser un tono cálido, tiene ese punto favorecedor y con efecto guapo subido que tanto nos gusta en un look de invitada.

: Da igual cuál sea tu tonalidad de piel, el burdeos favorece a las más claritas, pero también a las morenas. Al ser un tono cálido, tiene ese punto favorecedor y con efecto guapo subido que tanto nos gusta en un look de invitada. Es muy otoñal : En una boda de otoño, lo normal es apostar por tonalidades otoñales. Colores tierra, tonos cobrizos verdes apagados, burdeos... Todos se mueven en la gama cromática de colores otoñales.

: En una boda de otoño, lo normal es apostar por tonalidades otoñales. Colores tierra, tonos cobrizos verdes apagados, burdeos... Todos se mueven en la gama cromática de colores otoñales. Tiene personalidad sin ser llamativo: Le pasa lo mismo que al rojo, pero sin ser tan llamativo.

Rocío Osorno con un look de invitada en burdeos. / @rocioosorno

Así combina Rocío Osorno un vestido burdeos para un look e invitada perfecto

"El bordado es precioso, no puede ser más otoño y, encima, el color súper en tendencia de la temporada. Iba a combinarlo con dorado pero al final le metí un toque de color", compartía Rocío Osorno en su perfil de Instagram. No podemos estar más de acuerdo con ella. El color es súper en tendencia, ya lo hemos adelantado, y los bordados no pueden darle un toque más elegante a la prenda. Se trata de un vestiro con el cuello a la caja y las mangas a la sisa ajustado hasta la zona de la cadera, una tendencia que cada vez se ve más en vestidos de este tipo.

Rocío Osorno con un look de invitada en burdeos. / @rocioosorno

A partir d ela cadera, nace una falda en evasé con mucho vuelo, que temina en un bajo irregular. Los detalles en bordados, una tendencia que sigue estando bastante presente, marca la diferencia en un diseño que podría haber sido liso, pero no tendría el mismo impacto.

Rocío Osorno con un look de invitada en burdeos. / @rocioosorno

A la hora de combinarlo, Rocío Osorno va a lo seguro con la cartera, un clutch en un intenso dorado con forma de concha irregular. Los pendientes, con cadenitas que cuelgan, ya dan pistas de cómo serán sus zapatos, ya que la influencer huye de los dorados y juega con el verde pistacho en pequeños detalles. Esa tonalidad se convierte también en la protagonista de las sandalias, con las que deja a un lado opciones seguras, como el propio dorado o incluso el nude.

No es el de Rocío Osorno, pero estos 3 vestidos de Zara también son ideales para un look de invitada de otoño

El look de invitada de Rocío Osorno nos parece realmente inspirador para una boda de otoño, por eso no podemos evitar pensar en el burdeos como próximo color para nuestras futuras bodas de temporada. En Zara encontramos diseños en esta tonalidad que pueden salvarte el look de invitada para que apuestes por las tendencias.

La primera opción es un vestido de inspiración romántica, con el frontal en tul y bordados. El diseño presenta mangas al codo con puño elástico para que la spuedas ajustar al largo que más te guste y así hacer las mangas más o menos abullonadas. La flada, que sale desde la cintura, es plisadita y con mucho vuelo y caída.

Vestido burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido burdeos de Zara tiene un precio de 59.95 euros.

Ref: 6895/283/791

Es uno de los diseños que más está triunfando en Zara. Con un corte bastante favorecedor, el diseño presenta un escote de pico y tirantas trenzadas. Es entero plisado, siendo la parte del escote más ajustada y la falda completamente evasé. Destaca que detalle de la cintura, que divide la figura en dos y hace que el diseño sea de lo más favorecedor.

Vestido burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido burdeos de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 3564/125/681

La ñultima opción presenta un burdeos un poco más ácido. Con el escote caído, el frontal hace las veces de capa y el detalle en dorado de uno de los laterales le da mucha luz al estilismo. A diferencia de los anteriores, este vestido es bastante más ajustadito y, para equilibrar las formas, el largo llega hasta el tobillo.

Vestido burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido burdeos de Zara tiene un precio de 25.95 euros.

Ref: 1165/461/681