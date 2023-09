Rocío Osorno tiene un look en tendencia para cada día del otoño 2023.

Con una presencia muy marcada en las redes sociales y una habilidad innata para combinar prendas atrevidas (o imposibles de combinar) de manera magistral, Rocío Osorno se ha convertido en un referente indiscutible en el mundo de la moda y las tendencias. En este otoño 2023 no es de extrañar que la influencer esté dejando una huella imborrable con sus looks súper en tendencia. Ha sido de las primeras en atreverse con un conjunto metalizado (y salir airosa de esa prueba) y se ha anticipado a tendencias otoñales como el denim y las tachuelas. Después de hacer un repaso por su perfil de Instagram y tener más que controladas las tendencias de este otoño, podemos afirmar que Rocío Osorno tiene un look para cada día del otoño y estos son los más destacados.

Rocío Osorno sigue deleitándonos con su habilidad para incorporar las tendencias más destacadas de la temporada en sus looks. Ya sea con piezas elegantes, prendas oversize cómodas, estampados bohemios, looks más urbanos o vestidos de ensueño para ocasiones especiales, Rocío Osorno demuestra una vez más por qué es una fuente inagotable de inspiración para sus seguidoras. En este otoño 2023, su estilo versátil y sofisticado nos recuerda que la moda es una expresión personal que puede adaptarse a cualquier temporada. Al menos así lo demuestra esta selección de looks de otoño realmente inspiradora.

El look de Rocío Osorno con pichi y blazer

El estilismo elegido por Rocío Osorno para visitar Milán es un todo un must en los armarios de otoño. Con un toque algo infantil, el pichi en tonos morados que luce la influencer es una opción muy romántica para los looks de otoño. Ella le da un punto más actual y sofisticado combinándolo con una blazer oversize y botas mosqueteras.

Rocío Osorno con traje camel

El traje sastre es la tendencia que regresó de los 90 y que más satisfacciones ha dado a las amantes de la moda. Cómodo, versátil y elegante, el traje sastre es perfecto para configurar looks de otoño para toda clase de contextos, desde los más formales y elegantes, a los más relajados e informales. En el caso del look de Rocío Osorno, ella se desmarca del clásico negro y gris para apostar por el siempre favorecedor camel

Rocío Osorno con falda mini plisada

El estilo Rachel Green cada vez está más presente en las tendencias de otoño. De manera tímida (aunque todo apunta a que pisará bastante fuerte), la falda plisada mini que lucía el personaje de Friends vuelve a ser tendencia y Rocío Osorno no duda en apostar por ella en uno de sus looks más inspiradores. Remata el outfit con una blusa blanca y una bomber de cuadros roja y una corbata a tono con la blusa.

Rocío Osorno con denim y tachuelas

Fue de las primeras en apostar por esta tendencia y ya no nos la podemos sacar de la cabeza. Con un look muy informal y cañero, Rocío Osorno encuentra en las tachuelas el mejor aliado de los estilismos más rockeros del otoño.

Rocío Osorno con total look metalizado

En moda hay que atreverse y eso Rocío Osorno lo tiene más que claro. De ahí que antes de hablar de los tejidos metalizados como tendencia revelación del otoño, ella ya hubiera apostado por un total look en plateado.