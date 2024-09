El vestido boho de Zara que afina la cintura y que las más estilosas agotan sin parar.

El otoño plantea un escanario bastante interesante a la hora de buscar looks. Con muchas más posibilidades de combinar prendas entre sí, el otoño suele tener una prenda en concreto como protagonista de sus estilismos. Versátiles, cómodos, elegantes y bastante funcionales, los vestidos son la pieza clave de cualquier estilismo otoñal, sobre todo, si se trata de un outfit de estética boho. Este otoño, además, los estampados y las tonalidades más en tendencia evidencian que la estética boho vuelve a ser un must esta temporada. Un vestido de volantes, un diseño estampado y la mayoría en tonos tierra son algunas de las propuestas para este otoño. Aunque el vestido boho que de verdad causa furor entre las que más saben de estilo y que se está agotando sin parar es este diseño de Zara.

Las más estilosas han sido las primeras en descubrirlo y no es de extrañar que al poco tiempo este vestido se convirtiera en un éxito rotundo, agotándose en la mayoría de las tallas. Su capacidad para adaptarse a distintos estilos, ya sea combinado con botas camperas para un look más desenfadado o con sandalias de tacón para un evento más formal, lo hace versátil y funcional. Las más rápidas ya lo han agotado en varias tallas, por lo que si lo tienes en tu radar, será mejor que actúes pronto.

Cómo llevar un look bohemio con vestido este otoño

La mayoría de los estilismos de inspiración bohemia tienen como prenda protagonista a los vestidos, que son bastante fáciles de combinar, se adaptan a todos los contextos y resultan comodísimos. Estas son algunas de las poribles combinaciones que puedes hacer si quieres presumir de estilo boho con un vestido.

Look boho con botas cowboy : Unas botas cowboy de cuero en tonos marrones o camel son la combinación perfecta para realzar el aire bohemio del vestido. Opta por unas botas de media caña para dejar al descubierto la fluidez del tejido. Puedes añadir una chaqueta de ante con flecos o un chaleco largo de punto grueso para darle aún más personalidad al look. Acompaña con un sombrero de ala ancha y un bolso tipo bandolera de cuero o rafia para completar un estilismo boho ideal para el día a día o incluso para festivales.

Look romántico con botines de tacón bajo : Para un toque más sofisticado, opta por unos botines de tacón bajo, preferiblemente de ante o cuero en tonos neutros como beige o gris. Estos botines elevan el look manteniendo su esencia bohemia. Añade una gabardina fluida en tonos claros o un abrigo largo de lana para mantener el equilibrio entre lo romántico y lo práctico. Juega con collares largos de piedras o plumas, y una bufanda de seda ligera para darle un toque chic sin perder la estética boho.

Look boho chic con sandalias y chaqueta de punto: Si el clima lo permite, unas sandalias planas o de tacón bajo con detalles en pedrería o cuero trenzado combinan de manera perfecta con el vestido, dándole un aire más relajado y veraniego. Una chaqueta de punto largo o kimono de encaje complementa el look boho de manera delicada, ideal para una cena o evento casual en ambientes más cálidos. Un cinturón ancho trenzado para reforzar la cintura, unos pendientes largos de aro y una cartera de mano con detalles artesanales, como bordados o pompones, terminan de rematar el estilismo.

El vestido boho de Zara que afina la cintura y que las más estilosas agotan sin parar

El vestido boho de Zara que está arrasando esta temporada es el ejemplo perfecto de cómo unir comodidad, estilo y tendencia en una sola pieza. Este diseño vaporoso, de cuello redondo con escote en pico y manga larga, ha conquistado a las más estilosas gracias a su cintura elástica que no solo aporta comodidad, sino que realza la figura, logrando un efecto afinado que favorece a diferentes tipos de cuerpo. El detalle del cinturón y su cierre frontal con botones aportan un toque versátil y funcional, mientras que el forro interior asegura que no haya transparencias incómodas, manteniendo la elegancia y discreción. Además, su caída fluida lo convierte en una opción ideal para recrear los looks boho de inspiración romántica que tanto vemos en las calles y pasarelas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho de Zara que afina la cintura y que las más estilosas agotan sin parar tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 9116/220