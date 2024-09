El vestido camisero en animal print de Stradivarius elegante que confirma que el leopardo es tendencia este otoño.

Puede que después de un intenso verano de animal print pensases que este estampado ya no volvería a llevarse, al menos por un tiempo. Nada más lejos de la realidad. Entre las novedades de la temporada, blusas bordadas, pantalones de vestir y vaqueros anchos, este otoño se nos vuelve a colar de pleno el estampado animal. Sobre todo, en la versión de leopardo. La fiebre comenzó la pasada primavera, cuando unos pantalones de leopardo causaron sensación y se convirtieron en objeto de deseo. Después de los pantalones vinieron las faldas y vestidos y ya no hubo manera de frenar este print. Esa intensa fiebre por el animal print hacía presagiar que en otoño no veríamos ninguna prenda con este estampado, pero las firmas han decidio volver a apostar por él. Prueba de ello es el elegante vestido camisero en animal print recién llegado a Stradivarius.

De estilo camisero, muy versátil y favorecedor, este vestido no sólo confirma que el estampado de leopardo vuelve a ser tendencia este otoño, sino que que los cortes más elegantes siempre serán los camiseros. Echa un vistazo a este vestido en animal print de Stradivarius y no dejes que ocurra lo mismo que con los pantalones.

¿En qué prendas veremos el animal print este otoño?

Este otoño, el animal print sigue reinando como una de las tendencias más fuertes y versátiles (como si en verano no lo hubiésemos visto lo suficiente), tiñendo gran variedad de prendas que harán que los looks otoñales tenga un punto de lo más rompedor. Aunque, donde más lo veremos será en vestidos, también hay otras prendas y complementos que se llenan de este icónico estampado.

Vestidos : Los vestidos en animal print, especialmente en estampados de leopardo, cebra y serpiente, serán un must esta temporada. Los veremos en versiones camiseras, ajustados tipo midi, y en opciones más fluidas y vaporosas, ideales para combinar con botas altas o botines. El vestido camisero largo, como el de Stradivarius, es un ejemplo perfecto de cómo este estampado puede ser elegante y moderno a la vez.

: Los vestidos en animal print, especialmente en estampados de leopardo, cebra y serpiente, serán un must esta temporada. Los veremos en versiones camiseras, ajustados tipo midi, y en opciones más fluidas y vaporosas, ideales para combinar con botas altas o botines. El vestido camisero largo, como el de Stradivarius, es un ejemplo perfecto de cómo este estampado puede ser elegante y moderno a la vez. Faldas : Las faldas midi y mini en animal print son otra de las grandes apuestas. Este otoño, veremos faldas plisadas, de satén y también versiones más estructuradas en tejidos como el cuero o el denim, todas adornadas con estos estampados salvajes. Son perfectas para combinar con jerseys de punto grueso, blusas lisas o camisetas básicas para un look equilibrado.

: Las faldas midi y mini en animal print son otra de las grandes apuestas. Este otoño, veremos faldas plisadas, de satén y también versiones más estructuradas en tejidos como el cuero o el denim, todas adornadas con estos estampados salvajes. Son perfectas para combinar con jerseys de punto grueso, blusas lisas o camisetas básicas para un look equilibrado. Blazers y chaquetas : El animal print también se apodera de las prendas de abrigo, especialmente en blazers y chaquetas. Una blazer en leopardo o cebra puede ser la pieza clave para transformar un look sencillo en uno llamativo y sofisticado. Estas prendas se pueden combinar con pantalones o faldas en tonos neutros, permitiendo que el estampado sea el centro de atención.

: El animal print también se apodera de las prendas de abrigo, especialmente en blazers y chaquetas. Una blazer en leopardo o cebra puede ser la pieza clave para transformar un look sencillo en uno llamativo y sofisticado. Estas prendas se pueden combinar con pantalones o faldas en tonos neutros, permitiendo que el estampado sea el centro de atención. Pantalones : Aunque menos comunes (ya experimentamos la fiebre del leopardo en estas prendas en primavera), los pantalones en animal print están ganando terreno este otoño. Los veremos en versiones slim, palazzo, y también en carrot. Este tipo de pantalón se puede combinar con prendas superiores más sobrias y en tonos sólidos, logrando un look atrevido pero equilibrado.

: Aunque menos comunes (ya experimentamos la fiebre del leopardo en estas prendas en primavera), los pantalones en animal print están ganando terreno este otoño. Los veremos en versiones slim, palazzo, y también en carrot. Este tipo de pantalón se puede combinar con prendas superiores más sobrias y en tonos sólidos, logrando un look atrevido pero equilibrado. Complementos : Los accesorios en animal print, como bolsos, cinturones, bufandas y zapatos, son una forma más sutil de incorporar la tendencia. Este otoño, destacan los botines y las botas en estampado de leopardo, así como los bolsos de mano, clutchs y pañuelos, que aportan un toque de personalidad sin recargar el outfit.

: Los accesorios en animal print, como bolsos, cinturones, bufandas y zapatos, son una forma más sutil de incorporar la tendencia. Este otoño, destacan los botines y las botas en estampado de leopardo, así como los bolsos de mano, clutchs y pañuelos, que aportan un toque de personalidad sin recargar el outfit. Abrigos: Los abrigos de pelo sintético en animal print son un clásico que regresa con fuerza. Este otoño, veremos versiones más modernas en cortes oversize, largos midi y combinados con detalles de cuero o contrastes de color. Estas piezas son perfectas para añadir un toque glamuroso y atrevido a los looks más invernales.

El vestido camisero en animal print de Stradivarius elegante que confirma que el leopardo es tendencia este otoño

El vestido en animal print de Stradivarius se ha convertido en la pieza estrella que confirma que el leopardo sigue siendo una tendencia imparable este otoño. Este elegante vestido camisero de largo midi destaca por su diseño sofisticado y versátil. Con cuello de solapa y manga larga acabada en puño, se ajusta perfectamente a la silueta gracias a su cinturón a tono, que realza la cintura y añade un toque de distinción.

El cierre frontal con botones aporta un aire clásico y atemporal, mientras que el estampado de leopardo le da ese toque moderno y audaz que eleva cualquier look. Disponible en varios colores, este vestido se adapta a diferentes estilos y ocasiones, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan un equilibrio entre elegancia y tendencia esta temporada. Perfecto para combinar con botines, stilettos o incluso zapatillas para un giro más casual, este vestido de Stradivarius es una prueba de que el animal print sigue marcando territorio en la moda otoñal.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido camisero en animal print de Stradivarius elegante que confirma que el leopardo es tendencia este otoño tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 6323/564/431