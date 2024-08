El vestido en tie dye de Lefties cómodo y versátil que te salva los looks de agosto

Agosto, auqnue no lo parezca, es bastante largo y tener planteado un look para todos los días en los que tenemos que enfrentarnos al armario no es tan sencillo como parece. Sobre todo, si estás de vacaciones y tienes que andar preparando maletas con estilismos previamente planteados. Para ello, los vestidos suelen ser siempre la opción perfecta y más socorrida, desde el clásico vestido de lino al elegantísimo vestido de lunares. Aunque, como el mes dura tanto, hay veces que preferimos darle una vuelta a nuestros estilismos y pensar en un vestido algo más especial. Como es el caso del vestido en tie dye de Lefties que, además de ser cómodo y versátil, te salva los looks de agosto (y de buena parte de septiembre).

A pesar de que el estampado en tie dye parece haber sido relegado a un segundo plano a causa del especial protagonismo de otros prints, el efecto degradado siempre está relacionado con el verano y los resultados que provoca en los looks estivales no pueden gustarnos más. Si eres un espíritu libre, echa un vistazo al vestido en tie dye de Lefties y deja que la comodidad y versatilidad del diseño te solucionen los looks del verano.

Prendas en las que apostar por un estampado en tie dye

Las prendas con estampado tie dye siempre tienen un pequeño hueco en los looks de verano. Este estilo, caracterizado por patrones de colores vivos y degradados, se ha reinventado este verano para adaptarse a las tendencias actuales, abarcando una amplia gama de piezas que destacan por su originalidad y alegre colorido. Pensadas para estilismos relajados, fluidos y con mucha personalidad, estas son algunas prendas con estampado tie dye que suben de nivel cualquier look.

Vestidos : Ya sea en versiones largas, midi o cortas, los vestidos tie dye destacan por sus patrones multicolores que varían desde espirales psicodélicas hasta líneas abstractas. Estas prendas añaden un toque bohemio y relajado, ideal para el verano o para eventos informales.

Camisetas y tops : Las camisetas y tops con estampado tie dye se han convertido en un básico renovado. Con diseños que van desde los tonos pastel hasta los más vibrantes, estas prendas son perfectas para darle vida a un look casual. Se pueden combinar fácilmente con jeans, faldas o shorts para un estilo desenfadado y moderno.

Sudaderas y jerseys : El tie dye también ha encontrado su lugar en las prendas de abrigo, como sudaderas y jerseys, un básico de las noches de verano. Estas piezas combinan comodidad con estilo, ofreciendo una forma divertida de añadir color a los looks más neutros. Los diseños pueden variar desde colores suaves y sutiles hasta combinaciones atrevidasque hacen una declaración de moda.

Pantalones y faldas : Aunque menos comunes, los pantalones y faldas tie dye ofrecen una alternativa interesante para quienes buscan algo diferente. Los joggers y leggings tie dye son perfectos para un look deportivo con un toque de personalidad, mientras que las faldas pueden variar desde estilos casuales hasta más elegantes, dependiendo de la combinación de colores y el tipo de tejido.

Complementos: Bolsos, pañuelos, y hasta calcetines con estampado tie dye son una excelente manera de incorporar esta tendencia si no eres demasiado atrevida. Estos accesorios pueden aportar un toque de color y originalidad, completando cualquier look de manera sutil o atrevida.

El vestido en tie dye de Lefties cómodo y versátil que te salva los looks de agosto

El vestido tie dye de Lefties es una prenda cómoda y versátil, ideal para crear looks frescos y desenfadados en agosto. Con un diseño de estampado tie dye en tonos rosas y naranjas, presenta un patrón en zigzag que aporta dinamismo sin ser un degradado integral. De largo midi y con mangas cortas, este vestido favorece la figura con un cuello en forma de pico que acentúa la verticalidad, creando una silueta más esbelta y alargada. Su corte holgado se ajusta suavemente en la cintura, evitando el efecto saco gracias a una delicada lazada trasera del mismo tejido y un cierre de botones que añade un toque casual y funcional. Perfecto para el verano, combina estilo y comodidad para cualquier ocasión.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido en tie dye de Lefties cómodo y versátil que te salva los looks de agosto tiene un precio de 17,99 euros.

Ref: 5941/307/116