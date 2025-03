Los vestidos de Zara alternativos al traje de flamenca que las andaluzas ya han fichado para la Feria de Abril.

La Feria de Abril se convierte cada año en una pasarela en la que conviven los trajes de flamenca más espectaculares y los looks de inspiración más elegantes. Durante toda la semana, el Real se convierte en un auténtico revuelo de volantes, lunares y flores, con tendencias que cada temporada se reinventan, sin perder la esencia. A pesar de que el traje regional se adapta a las tendencias y las necesidades femeninas, no todas apuestan por vestir de flamenca a diario y les toca encontrar un look de inspiración flamenca con el que marcar la diferencia.

Cada vez es más habitual que algunas mujeres opten por alternativas, ya sea porque buscan un estilismo más cómodo, porque no tienen trajes de flamenca o porque no se sienten en ese mood. Todas ellas tienen claro su ibjetivo, encontrar un estilismo que encaje con la esencia de la Feria de Abril sin que parezca un look cualquiera. Auqnue hay muchas opciones de estilismos de inspiración flamenca, el vestido suele ser el favorito de la mayoría.

Los vestidos fluidos, los diseños con volantes, los estampados con lunares o los cortes que evocan la feminidad del traje de flamenca son las opciones preferidas de quienes quieren disfrutar de la Feria de Abril con un look alternativo pero igual de perfecto. Sin embargo, no todo vale. Hay ciertos errores que pueden deslucir un look de Feria si no se eligen bien las prendas y los complementos. En esa búsqueda del perfecto look alternativo al traje de flamenca, hemos encontrado en Zara una pequeña selección de vestidos ideales y que las andaluzas ya han fichado para la Feria de Abril. Échales un vistazo y mira todas las posibilidades de combinación que tienen estas piezas.

Los errores que no debes cometer si vas a la Feria sin traje de flamenca

Optar por un vestido en lugar del traje de flamenca no significa renunciar al estilo y la elegancia que caracterizan la Feria de Abril. Sin embargo, hay ciertos errores que pueden hacer que un look alternativo no encaje del todo en los estilismos de Feria. Estas son algunas de las claves que debes tener en cuenta para vestir con acierto sin recurrir al traje de flamenca.

No caer en un look excesivamente informal : Uno de los errores más comunes es vestir como si se tratara de un día cualquiera. La Feria no es un festival ni un evento casual, por lo que los vaqueros, los vestidos demasiado desenfadados o los estilismos más propios de la playa o la ciudad no son la mejor elección. Si se opta por un vestido alternativo, debe ser uno que mantenga cierta formalidad y que encaje con la estética de la Feria.

Básico para llevar con mantón bordado

Vestido negro de Zara. / Zara

Hemos dicho que los colores y diseños sobrios mejor dejarlos para otra clase de eventos, pero si tienes un buen mantón y quieres que sea el absoluto protagonista de tu look, nada como fichar por un diseño que no compita con él.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara ideal como look alternativo al traje de flamenca en la Feria de Abril tiene un precio de 59,95 euros.

Ref: 2371/402/800

En verde oliva para las más morenas

Vestido verde oliva de Zara. / Zara

Es un color difícil de defender, pero a las morenas les queda ideal. El corte, además, resulta de los más favorecedor y siempre puedes combinarlo con un mantón en beige o marfil con bordados a tono.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara ideal como look alternativo al traje de flamenca en la Feria de Abril tiene un precio de 19,95 euros.

Ref: 1044/155/515

En terracota para llevar con chaqueta torera

Vestido cut out de Zara. / Zara

Cómodo, fresquito y muy elegante, este vestido está dentro de los más en tendencia de a primavera. A la hora de llevarlo a la Feria puedes combinarlo con una chaqueta torera que enmarque todavía más la cintura y le dé esa esencia flamenca al diseño.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara ideal como look alternativo al traje de flamenca en la Feria de Abril tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 2842/945/658

En naranja para una Feria colorida

Vestido naranja de Zara. / Zara

La Feria de Abril es una explosión de color, por lo que no debes tener miedo a la hora de apostar por diseños muy coloridos. Este naranja ácido es ideal para las que van a la Feria desde muy temprano. Lo puedes combinar con un mantón marfil caído sobre un hombro.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara ideal como look alternativo al traje de flamenca en la Feria de Abril tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 2544/313/615

El clásico de lunares

Vestido de lunares de Zara. / Zara

No se entiende un look alternativo al traje de flamenca sin que tenga lunares. Es el estampado por antonomasia más flamenco y es la opción sencilla y certera para las que quieren un look de inspiración flamenca sin recurrir al traje de flamenca.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara ideal como look alternativo al traje de flamenca en la Feria de Abril tiene un precio de 59,95 euros.

Ref: 5289/042/064