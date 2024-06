Zara desata la obsesión por los lazos con los tops virales que conquistan a las influencers.

Muchas de las tendencias de este verano ya son completamente virales, y eso que todavía no hemos estrenado estación. Las prendas de crochet, el animal print, los cuadros vichy y, por su puesto, los lazos. Los lazos se han adueñado de vestidos, top y blusas de lino y ahora Zara desta la obsesión de estos coquetos y románticos detalles con dos tops que han conquistado a las influencers.

Una de las primeras en llevarlos, cómo no, ha sido Rocío Osorno, que en un mismo post nos ha descubierto los tops de lazos virales de Zara. Ambos de color rosa y con un espíritu muy coqueto, estos tops son ideales para llevarlos con pantalones blancos, con unos jeans de tiro muy alto o con una falda con vuelo. Da igual con qué los lleves, los tops con lazos de Zara son tan ideales, que tendrás un look de lo más romántico sin mucho esfuerzo. Echa un vistazo a estas propuestas con las que Zara destala la obsesión por los lazos y no te quedes sin ellas.

La obsesión por los lazos y la estética más coqueta

La obsesión por los lazos y el auge de las tendencias más coquetas y románticas este verano es una realidad. Esta tendencia empezó a despuntar en primavera y es ahora cuando los lazos se adueñan de blusas, vestidos y tops, ya sea en pequeños detalles o en grandes lazadas. Estas tendencias están relacionadas con el espíritu más infantil y dulce, sin pecar de una excesiva cursilería. Se trata de tomar prestados detalles como lazos o tonos pastel y extrapolarlos a toda clase de prendas. Las firmas empezaron a incluir prendas con esta estética entre sus colecciones y son las influencers las que han convertido a los lazos en todo un mantra estival.

Así son los tops con lazos virales de Zara que conquistan a las influencers

La primera en apostar por estos diseños ha sido, cómo no, Rocío Osorno, que preguntaba a sus seguidoras cuál de los dos diseños era más insprirador. Ambos son en color rosa maquillaje y, aunque ambos presentan lazadas, no tienen nada que ver entre sí.

El primer top presenta un escote recto, un estilo moderno y sofisticado que resalta la clavícula y el cuello, añadiendo un toque de elegancia minimalista. Los hombros descubiertos son una de las características destacadas, ya que aportan un toque muy fresco, actual y veraniego. Este top cuenta con estratégicas aberturas en la parte delantera, que no solo añaden un elemento de diseño contemporáneo, sino que también aportan frescura y ligereza.

Dos grandes lazos adornan el frente del top, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de la prenda. Estos lazos no solo añaden volumen y textura a la prenda, sino que también refuerzan el toque coqueto y romántico del top. Además, el top cuenta en la parte posterior con una cremallera oculta por una solapa, lo que asegura un acabado limpio, cómodo y pulido. Este tipo de cierre facilita ponerse y quitarse la prenda con comodidad y asegura su agarre. Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top con doble lazo de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

El segundo diseño se trata de un crop top, que deja al descubierto la cintura, ideal para combinar con prendas de talle alto y perfecto para el verano. Su escote es recto, ofreciendo un corte recto y pulido que realza el cuello y los hombros. Estos quedan al descubierto, un detalle que añade un toque muy elegante y sensual y le otorga versatilidad a la hora de apostar por él en múltiples contextos. El tejido es drapeado, que proporciona una textura suave y fluida al top, añadiendo volumen y movimiento.

Este tipo de tejido le da un aspecto sofisticado y elegante. El elemento más destacado del top es el maxi lazo en la parte delantera. Este gran lazo es el que aporta el toque coqueto y romántico que hace que la prenda se distinga. El top se cierra en la espalda con una cremallera metálica, que no solo facilita ponerse y quitarse la prenda, sino que también añade un elemento de contraste moderno y funcional al diseño romántico del top. Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top con lazo de Zara tiene un precio de 29,95 euros.