La blusa de lino de Lefties que disimula brazos y queda ideal con unos vaqueros de tiro alto.

No todo van a ser vestidos este verano, también hay otras prendas que son perfectas para un look fresquito, elegante y con mucho estilo. Sobre todo este verano en el que las blusas están bastante en auge. Desde la archiconocida blusa de leopardo, a la blusa de cuadros vichy, pasando por las blusas de lino, todas quedan ideales con unos vaqueros de tiro alto. Aunque, si estás pensando en configurar un look estival de lo más favorecedor, esta blusa de lino de Lefties que, además, disimula brazos, es perfecta para que la lleves con unos vaqueros de tiro alto, unas cuñas de esparto y uno de los bolsos de flecos más en tendencia del verano.

Aunque la blusa también la puedes llevar con unos pantalones de rayas con efecto piernas infinitas, nada como unos vaqueros para subir de nivel una prenda tan sencilla como esta blusa de lino de Lefties que, además, tiene un precio bastante económico. Echa un vistazo y piensa en tus looks de verano.

Cómo combinar una blusa de lino con unos vaqueros de tiro alto

Antes de pensar posibles combinaciones con tus vaqueros, asegúrate de que los vaqueros de tiro alto definan bien tu cintura y se ajusten correctamente para equilibrar la holgura de la blusa de lino, con independencia de si se tarta de una versión cortita o más larga. Siempre puedes jugar con los colores y las texturas para añadir profundidad al conjunto. Los tonos neutros y pastel suelen funcionar bien con el lino, mientras que los accesorios pueden añadir color y personalidad. En verano, opta por un calzado y unos complementos en materiales naturales como cuero, rafia y mimbre para mantener la frescura y el estilo desenfadado que aportan el lino y el denim. La idea es configurar un look romántico y estas son las premisas de las que hay que partir.

Apuesta por unas sandalias con tacón de cuña o unas alpargatas, también de cuña.

Decántate por un bolso pequeño cruzadito o por un bolso baguette de flecos.

Los complementso es preferible que sean sutiles, como cadenitas y anillos sencillos.

Peina el cabello con ondas suaves desestructuradas o apuesta por un semirrecogido para un toque romántico.

Así es la blusa de lino de Lefties que disimula brazos y queda ideal con unos vaqueros de tiro alto

La blusa de lino de Lefties está diseñada pensando en la elegancia y la comodidad. Esta prenda presenta un corte que disimula los brazos de manera romántica y fresca, ideal para los días cálidos. La blusa deja los hombros al descubierto, creando un look muy sensual y veraniego que además estiliza la figura. Las mangas cortas con estilo farol añaden volumen y movimiento, ayudando a disimular los brazos de manera visual y aportando un aire romántico y femenino.

Tanto las mangas como la parte superior de la blusa cuentan con elásticos, lo que asegura un ajuste perfecto y cómodo. Este detalle también permite que la prenda se mantenga en su lugar, sin necesidad de tener que recolocarla de manera constante.

Además, el escote de la blusa incluye una pequeña lazada, añadiendo un toque coqueto y romántico al diseño. La parte trasera de la blusa también es elástica, proporcionando una mayor comodidad y adaptabilidad al cuerpo.

La blusa está confeccionada en una mezcla de lino y algodón y ofrece una textura suave y ligera, perfecta para mantenerte fresca sin renunciar al estilo.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de lino de Lefties que disimula brazos y queda ideal con unos vaqueros de tiro alto tiene un precio de 9,99 euros. Aunque en blanco nos encanta, debes saber que también está disponible en un intenso color rojo.