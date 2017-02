Susana Díaz gana tiempo

T style="text-transform:uppercase">odos los políticos cuentan con su periodo de gracia. Susana lleva ya tres años y se le ha acabado, pero sólo es eso, esto es gobernar". Ésta no ha sido una semana nada fácil para la presidenta andaluza y virtual candidata a las primarias del PSOE. Hace ocho días, Pedro Sánchez recibió toscaína en sangre en Dos Hermanas, donde su alcalde planificó una escenografía desbordante para llenar de ánimos al ex secretario general y lanzarlo de nuevo a la carretera. Triunfó.

El lunes, como el martes, las coplas del Teatro Falla seguían señalándola como la artífice de la "traición" a Sánchez. Susana Díaz centra uno de los temas más repetidos en el concurso del Carnaval de este año. El martes dimitían el viceconsejero de Salud y el gerente del SAS por la crisis de la fusión hospitalaria de Granada, y el miércoles, un grupo de vecinos de Cádiz la abucheaba cuando entraba en el Ayuntamiento para entrevistarse con el alcalde. "En absoluto, esto es el Gobierno, en el Falla le dan a quien se conoce y lo de las dimisiones no es más que el inicio para resolverlo todo". Quien responde a la pregunta de si Susana Díaz se plantea dejar la carrera de las primarias es un alto dirigente del PSOE, el mismo que sostiene la teoría del periodo de gracia.

Un miembro de su Gobierno contesta al mismo interrogante: "Todo sigue hacia delante, pero en los mismos términos: testando los apoyos". Sí, si Pedro Sánchez necesitaba a su toscaína para retornar a la carrera de Ferraz, Susana Díaz estaba falta de unas cuantas dimisiones para saldar esta crisis. El jueves, durante la sesión de control en el Parlamento, ya era otra; no hay nada como una rectificación para tomar impulso.

El plan de la presidenta andaluza sigue pasando por agotar los tiempos, demorar el anuncio de su candidatura a la Secretaría General del PSOE y esperar a que sus dos competidores comiencen a agotarse por repetición. Uno de ellos, Patxi López, ya ha descubierto que, a diferencia de Sánchez en Dos Hermanas, la piscina a la que se ha tirado carece de agua. El ex lehendakari ha lanzando una campaña para buscar colaboradores, se retuitea sus propios mensajes y apenas cuenta con apoyos territoriales más allá del País Vasco y de una parte de Navarra y, sobre todo, no ha conseguido el objetivo de taponar la candidatura de Pedro Sánchez.

El ex secretario general no debe ser tan previsible como se le supone, ya que Patxi López cuenta en su equipo con algunos de los viejos colaboradores que mejor deben conocer a Sánchez, caso de César Luena y de Óscar López. En el actual escenario de competición, no hay que descartar que surja un cuarto candidato. Es tan posible, de tal modo que en Ferraz cuentan con ello. Hay otro grupo en el PSOE que busca a una cuarta persona que esté alejada del enfrentamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez; en teoría, eso es lo que buscaba Patxi López con su tercera vía, pero ha corrido tanto que ha sido la primera.

Una fuente del Gobierno andaluz sostiene que Susana Díaz anunciará su candidatura en marzo. En su entorno consideran que, a diferencia de los otros dos rivales, la presidenta debe diseñar bien "el mecanismo", ya que hay otros factores implicados, como la gestión de la Junta y el liderazgo del PSOE andaluz. El 25 de febrero, tres días antes del Día de Andalucía, se presentará la ponencia económica que dirige el economista José Carlos Díaz, y el 25 de marzo, la política, coordinada por Eduardo Madina. Puede ser, entonces, cuando la presidenta dé a conocer su decisión. Semanas después ya se convocará el congreso de modo oficial, para el 17 y el 18 de junio, con lo que el calendario comenzará a correr. La fecha más probable para las elecciones primarias es el 28 de mayo.

Uno de los asuntos que ahora comienzan a barajar en Ferraz es un adelanto electoral para finales de 2017 o inicios de 2018. Si Mariano Rajoy no logra el apoyo del PNV, el PP no podrá sacar adelante los Presupuestos, de tal modo que los prorrogará, pero en 2018 no cabría la misma solución. El PNV ha hecho una apuesta muy fuerte al vincular la aprobación de las cuentas a un acuerdo sobre el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Éste es un tema muy delicado para el PP, debido a la resistencia que hay entre parte de su militancia y en algunos de sus viejos líderes en Euskadi.

El PSOE no apoyará de ningún modo el Presupuesto, por lo que Rajoy acudiría al adelanto electoral para solventar las cuentas. La dirección socialista entiende que, si fuese así, el PSOE estaría listo a partir de mayo, cuando elija al nuevo líder. Con un secretario general y una Ejecutiva instalados en Ferraz es posible afrontar las elecciones generales, con independencia de la idoneidad del momento para sus intereses.

Los planes de Susana Díaz pasan por mantenerse en la Presidencia de la Junta todo el tiempo posible. Es la opción con red. Sería secretaria general, sin escaño, pero sostenida en el balcón público del Gobierno autonómico más importante del país, al menos, en cuanto a manejo presupuestario. El relevo en la Secretaría General del PSOE andaluz sí se produciría después del congreso, pero en principio no sería tan importante si Díaz se queda en Andalucía. Una cuestión diferente es el relevo en la Junta, pero eso es un asunto que va a manejar de modo muy personal. "Eso sólo lo sabe ella; siendo presidenta y secretaria general del PSOE, a ver quién le presiona", explica un dirigente del partido.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, organiza el próximo sábado un mitin de Susana Díaz en Madrid con alcaldes de toda España. Aunque Patxi López le ha pedido que no utilice el acto para hacer "proselitismo" -extraño consejo en quien ya está en campaña-, no está previsto que la presidenta anuncie allí su candidatura. Eso sí, según explican desde el entorno de Díaz, el papel de los alcaldes en unas primarias es fundamental, ya que son quienes mejor conocen la militancia. Las primarias se juegan en dos planos, es importante la opinión de las estructuras locales del partido, pero al final decide cada militante en un voto secreto.

Los pedristas presumen de que la militancia está con su candidato, él fue elegido en unas primarias, aunque no es menos cierto que ganó porque muchos dirigentes, entre ellos Susana Díaz, transmitieron su elección a las bases. Pedro Sánchez era, por aquel entonces, un desconocido.

Su problema frente a las otras dos candidaturas es que se ha convertido en un outsider en el PSOE, a pesar de haber sido secretario general y cabeza de cartel en dos ocasiones. Una victoria pedrista llevaría a una mayoría de dirigentes a una postura insostenible, el grupo parlamentario tendría que girar otros 180 grados para volver a la oposición frontal y los barones territoriales seguirían en una oposición a Ferraz.

Son estos factores los que llevan a muchos líderes actuales a no creer en la victoria de Pedro Sánchez, a pesar de que sus seguidores están convencidos, al menos en estos momentos. Incluso adelantan que si obtuviese el 35% de los votos en Andalucía, ganaría las primarias.