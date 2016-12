Un lleno con una taquilla de récord

Siempre hubo equipos con más tirón que otros. Pasa en el baloncesto y en cualquier otro deporte. En España, el Real Madrid y el Barcelona mueven mucho a las masas, pero hacía décadas, quizá desde los años en los que el entonces Caja San Fernando le disputaba la liga a los grandes, que San Pablo no registraba una entrada como la de ayer.

El club no sólo colgó el cartel de no hay billetes -algo que no hizo, por ejemplo, ni ante el Budivelnik en la antesala de la Final Four de la Eurocup-, incluidas las curvas en las que jornada a jornada unas lonas cubren los asientos, sino que además alcanzó el récord histórico de ingresos por taquilla en un partido. No sólo el tirón del conjunto blanco lo propició. También el interés que genera el propio equipo hispalense con su nueva marca Betis.

San Pablo se llenó sin promociones ni una excesiva campaña publicitaria para el encuentro. Las fechas, el rival y lo que arrastra la nueva denominación crearon una ecuación perfecta para llenar el pabellón sevillano por primera vez en años.

La pasada campaña este mismo duelo tuvo la mejor entrada del curso, aunque la cifra no se acercaba a la de esta jornada. Era el último partido de la temporada, había fiesta después del mismo y una estrella de la NBA como Porzingis estaba en la grada. Unos 6.500 aficionados presenciaron el encuentro, muchos más que los que lo hicieron un año antes, pues la asistencia en la 2014-2015 apenas superó por poco los 4.000 espectadores. Menos tirón ha tenido en los últimos años el Barcelona: 4.500 aficionados el curso anterior y unos 3.500 en la 2014-2015. Las cifras de asistencia a San Pablo en general han aumentado esta campaña, empezando por el número de abonados, que es casi el doble este curso que el anterior.

En un club como el Betis Energía Plus que va al límite económicamente, ya que esta campaña no ha tenido inyección alguna en su presupuesto de la entidad heliopolitana, la taquilla de anoche es un alivio para sus arcas, pero también un empujón social muy positivo cara al futuro.