Los expertos alaban el 5G y reclaman consenso para no perder este tren

Cuando aún no se ha terminado de desarrollar y promover la tecnología 4G los expertos en telecomunicaciones de todo el mundo ya tienen la mente puesta en el 5G, que será una gran revolución porque permitirá multiplicar por 20 la velocidad de transmisión, hasta los 20 gigas por segundo; reducir la latencia -el tiempo que tarda la señal en ir y volver- desde los 10 milisegundos hasta un milisegundo -es decir, prácticamente cero-; y pasar de 100.000 a un millón de dispositivos conectados por cada kilómetro cuadrado. En los teléfonos móviles no es necesaria tanta potencia, pero sí es imprescindible para, por ejemplo, que puedan funcionar vehículos autónomos o que se puedan conectar todo tipo de electrodomésticos y utensilios del hogar dentro del conocido como Internet de las cosas. La investigación del 5G es internacional y España no quiere ni debe quedarse atrás para no perder este tren. Varios de los principales expertos en esta materia en el país participan desde ayer hasta hoy en el 5G Fórum en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, el primer encuentro de esta naturaleza celebrado en España y que ha sido organizado por la firma MedinaMedia.

Javier Gutiérrez, director de Estrategia y Desarrollo de Red de Telefónica, explicó que los teléfonos móviles con capacidad para acoger el 5G llegarán "en la primera mitad de 2019" y señaló que "la tecnología estará madura para un despliegue comercial en 2020". Este experto precisó que eso no quiere decir que se vaya a eliminar el 4G. Al contrario. "Hay planes ambiciosos en los próximos cuatro años para seguir desarrollando la cobertura 4G en España y el 4G tiene capacidad para asumir el tráfico durante ese tiempo", apuntó Gutiérrez, quien detalló que en una primera fase el 5G se tendrá que apoyar en la tecnología 4G para poder ser operativa y, posteriormente, ya podrá funcionar de manera independiente. El directivo de Telefónica señaló que ya están inmersos en proyectos pilotos con Nokia o Ericsson y que están a la espera, como el resto del sector, de que el Gobierno subaste el espectro para emitir.

Tomás Alonso, directivo de Ingeniería de Producto de Orange en España, fue en la misma línea. Indicó que entre 2018 y 2020 estarán en la fase de proyectos piloto y que el despliegue como tal se iniciará en 2020 en la banda de 3,5 gigaherzios, necesaria para la capacidad. La idea es que en el segundo semestre de 2020 ya se puede utilizar la banda de 700 megaherzios, necesaria para poder ampliar la cobertura. Al margen de las especificaciones técnicas, Alonso afirmó que "lo que nos preocupa es el tráfico, cómo meter todo en la red, porque nosotros tenemos un crecimiento estimado anual de tráfico de datos del 60% entre 2017 y 2022". El directivo de Orange recalcó que el 4G "tiene mucho recorrido pero se necesita el 5G porque es más eficiente y permite absorber mejor todo el tráfico".

Todos los expertos que asistieron ayer al 5G Forum, que volverá a organizarse en Málaga el próximo año, alabaron las bondades del 5G. "Va a cambiar nuestras vidas desde el punto de vista profesional y personal, no vamos a trabajar igual y va a variar hasta la forma de disfrutar del ocio. Tiene un potencial de uso tremendo y tendrá utilidades que ni siquiera podemos imaginar hoy en día", dijo Ignacio Gallego, presidente de Nokia en España.

Los directivos remarcaron la necesidad de que España no se quede descolgada en el desarrollo de esta tecnología para poder ser productivos. "Estados Unidos y China están acelerando la demanda de 5G y en Europa nos falta darle un empujón", dijo el presidente de Nokia en España, quien subrayó que "tenemos que aprovechar el 5G para recuperar el liderazgo de Europa como motor en las tecnologías de la información", a la vez que denunció que "en Europa tenemos la asignatura pendiente del mercado único de las telecomunicaciones y habría que simplificar la regulación en los países europeos". José Manuel Leceta, director general de Red.es, recordó que "España está en una posición de referencia en Europa en conectividad" e hizo varias recomendaciones. La primera fue "actuar con consenso porque es una tecnología que va a cambiar la sociedad". También consideró necesaria "lograr una movilización social para que esto no sea sólo un tema de especialistas" y apuntó que "no se trata solo de lanzar propuestas innovadoras sino que hay que ejecutarlas con proyectos que sean escalables".