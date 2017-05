Magallanes ya tiene su ópera

Acontecimientos y protagonistas de la categoría de los relacionados con el descubrimiento y conquista de América no pudieron pasar desapercibidos para libretistas y compositores de óperas, siempre a la búsqueda de hazañas y de héroes a los que subir a los escenarios. Colón, Cortés, Pizarro son los protagonistas de varias óperas. Pero una personalidad como la de Fernando de Magallanes y un hito histórico como el de la primera circunnavegación de la Tierra no tenían su ópera. Esa carencia se ha resuelto hace menos de nueve meses porque mañana, a las 20:00, en el seno de un acto que tiene lugar en el Consulado General de Portugal, se presentará oficialmente el proyecto de Magallanes. No hay rosas sin espinas, ópera en tres actos con libreto escrito por José Manuel Núñez de la Fuente y con música compuesta por Marco Reghezza y Giovanni Scapecchi.

El camino que ha llevado a este antropólogo sevillano hasta arribar a las orillas del mundo de la ópera es largo y sinuoso, como el del propio Magallanes. "Cuando acabé la carrera de Antropología en la Universidad de Sevilla no me atraía especialmente el mundo universitario y opté por centrarme en el mundo de los documentales en el que ya tenía alguna experiencia. En los preparativos de la Exposición de 1992 me embarqué, literalmente, en un ambicioso documental sobre la ruta de Magallanes. Fueron casi tres años navegando a vela por la misma ruta de Magallanes-Elcano y en los que pude tomar conciencia de que aquellos hombres debían estar hechos de otra pasta, porque cuando se navega por debajo de los 45 grados Sur el panorama asusta de verdad". Tras 1992 la experiencia tuvo continuación con una serie de rutas magallánicas con jóvenes durante algunos años y esta cercanía con el personaje del navegante portugués le llevó a implicarse en la Fundación Atarazanas de Sevilla y en la Red Mundial de Ciudades Magallánicas. "Intentamos coordinar a 18 ciudades relacionadas con Magallanes de cara a la celebración del quinto centenario del inicio de la expedición en 2019, así como conseguir de la Unesco la declaración de la ruta de Magallanes como Patrimonio de la Humanidad. Debo decir que España va un tanto atrasada en esta celebración respecto a, por ejemplo, Portugal, quien se lo ha tomado mucho más en serio como proyecto de Estado, con un comisario ya nombrado, mientras que en España no hay nada similar".

La pasión por el personaje de Magallanes se ha materializado en un libro que también se presentará mañana, titulado Diario de Magallanes. El hombre que lo vio y lo anduvo todo (Editorial Docecalles). "Intento reproducir lo que debió ser el perdido diario de navegación de Magallanes, basado en documentación fehaciente y escrito en un lenguaje del siglo XVI adaptado a la actualidad. Tiene una primera parte de contextualización del personaje y de la época y un amplio apéndice documental". Sobre la información recopilada para este libro se fundamenta el libreto de la ópera. "Es una auténtica tragedia, con un héroe al que le espera un final funesto, que va huyendo de su destino hasta alcanzar la muerte, un nuevo Moisés al que no le es permitido alcanzar la Tierra Prometida de las Especias. El Coro de los Argonautas tiene una gran presencia en la ópera, como en la tragedia griega". Carlus Padrissa, director de La Fura dels Baus, ha mostrado su firme interés por llevar a la escena esta ópera, de la que se quiere hacer una primera presentación en directo en Sevilla el 20 de octubre, fecha en que se cumplirán los quinientos años de la llegada de Magallanes a Sevilla. "Queremos que sea como un fogonazo espectacular, al aire libre, junto al río, con la imaginación de Padrissa y la participación, entre otros, de Carlos Álvarez, un fogonazo que sirva de aliciente para comprometer el estreno completo en el 2019 en Sevilla y su posterior representación en ciudades como Lisboa o Buenos Aires".