La última ópera sobre Don Juan

A falta de que el Teatro de la Maestranza dé a conocer su programación lírica para la próxima temporada, a día de hoy está confirmada la interpretación de una nueva ópera que se suma al extenso elenco (unos cincuenta títulos) de óperas que toman a don Juan Tenorio como personaje principal. Así, el 31 de octubre subirá a las tablas del coliseo lírico sevillano la ópera Tenorio de Tomás Marco. Será una versión de concierto interpretada por el barítono Alfredo García (destinatario de la obra), el tenor Manuel de Diego y la soprano Nuria García Arrés, con la intervención de un pequeño conjunto coral, un grupo instrumental integrado por flauta, clarinete, fagot, trombón, dos percusionistas, violín, viola, violonchelo y contrabajo. La dirección musical correrá a cargo del joven director de Los Palacios Manuel Busto.

Tomás Marco compuso esta ópera entre los años 2008 y 2009 por encargo del Estío Musical Burgalés, pero la crisis económica desencadenada por aquellas fechas se llevó por delante el proyecto y hubo que esperar hasta el pasado verano para que esta música pudiese ser al fin escuchada públicamente en una versión de concierto en el seno del Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial. Según declaraciones en aquel momento del propio compositor, "mi Don Juan es una especie de compendio de cómo está hoy por hoy el mito". "Me baso fundamentalmente en el de Zorrilla, pero con muchos añadidos de los de Tirso, Molière o Byron, también del libreto de Da Ponte para Mozart. Por último, incluyo textos que no guardan relación con ello, como un soneto de Quevedo cantado a dúo u otro de Sor Juana Inés de la Cruz que interpreta en un momento dado Doña Inés y que viene a cuento aunque no forme parte de ninguna de las versiones", explicaba el compositor. A diferencia de otras muchas recreaciones teatrales o musicales que salvan o condenan al personaje, en la ópera de Marco se reflexiona sobre la manera en la que Don Juan, con todo lo que supone de interrogación sobre los límites entre las pasiones y las emociones, se introduce en nuestro inconsciente y nos obliga a plantearnos toda una serie de interrogantes sobre el amor.

Sevilla estuvo a punto de estrenar la versión escénica pero al final la asumirá Pamplona

En declaraciones a Diario de Sevilla, Tomás Marco informa de que en principio se había hablado con el Teatro de la Maestranza sobre una versión escénica, pero que finalmente los problemas presupuestarios han forzado a optar por la versión de concierto. "Es una pena porque no es nada difícil de montar y tampoco es caro, pero bueno, qué le vamos a hacer... Prefiero que se haga en versión concierto a que no se haga, evidentemente", expresa el compositor. Según él mismo adelanta, será Pamplona la ciudad que aborde por primera vez la representación escénica de esta (por el momento) última encarnación musical del eterno mito del Burlador de Sevilla, quien subió a las tablas como ópera por vez primera allá por 1669 con L'empio punito de Alessandro Melani.

Por otra parte, este periódico ha podido también confirmar otro título operístico para la próxima temporada del Maestranza. Se trata de Der Kaiser von Atlantis, ópera compuesta por Viktor Ullmann y estrenada en el campo de concentración alemán de Terezín en 1943. Dirigida por Pedro Halffter, director artístico del Teatro de la Maestranza, se trata de una coproducción con el Palau de les Arts de Valencia y el Teatro Real de Madrid, ciudad en la que se estrenó en junio de 2016. Con dirección escénica del recientemente desaparecido Gustavo Tambascio, la ópera plantea una reflexión satírica sobre el poder autoritario y sus límites en forma de fábula ambientada en un onírico imperio de la Atlántida. Pedro Halffter asume en esta producción también la labor de reorquestación de la partitura (originalmente concebida para un pequeño grupo de cámara) y la composición de un prólogo basado en El canto de amor y muerte del corneta Christoph Rilke del propio Ullmann.