El Betis, tiroteado desde fuera y desde dentro

Imposible, de todo punto imposible parece que se viva un clima de normalidad en el Betis. Todo es un descalzaperros de dimensiones siderales que lo único que puede lograr es pernicioso para el club. En mi ya larga vida jamás vi cómo un club de fútbol es maltratado como se está maltratando al Real Betis Balompié. Jamás vi un cúmulo tal de deslealtades y de hostilidad, pero que tampoco son de extrañar viendo y conociendo a los hostigadores.

Ejemplos a granel de ataques continuados. Por mucho que el club haya desmentido oficialmente que el salvaje que fue a Bilbao a pegarle a un nativo no tiene nada que ver con el Betis, cada vez que es noticia la referencia es la del ultra del Betis. El nombre del Betis cada día a colación de lo que un desaprensivo tuvo a bien. Por otro lado, se desliza que la obra de acabar lo que parecía inacabable en Gol Sur está a punto de paralizarse por falta de cash.

Así todo, nada se hace bien en un club que anda en la tarea de ponerse al día en organización y estructuras. Algunos bienintencionados creen que la imposibilidad de alcanzar ese clima de normalidad imprescindible para avanzar es que el equipo gane de una vez algo. Yo también lo creía, pero como en la vida casi todo se asemeja a lo de qué fue antes, si el huevo o la gallina, estoy empezando a pensar que en este estado de cosas resulta imposible que el equipo responda.

Lo que fichó Stosic, luego Maciá y hogaño Torrecilla no puede ser tan malo como parece. Estoy convencido de que en este caldo de cultivo que va pudriendo al Betis no puede funcionar nada. Aquí el que llega bueno se hace mediocre y el mediocre malísimo. Me dicen que uno de ellos hizo llorar el otro día a uno de esos niños que arengan al equipo antes de saltar al campo diciéndole que estaba deseando irse del Betis. El enemigo, dentro y fuera, como para funcionar...