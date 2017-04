A la búsqueda de los genes que definen la longevidad

El pasado martes se inauguró en Madrid el I Congreso Interdisciplinar en Genética Humana. Por primera vez, las principales sociedades científicas relacionadas con la investigación y aplicación clínica de los avances en el conocimiento genético humano se dan la mano y unen sus fuerzas en un congreso científico que ha convocado a los expertos españoles más relevantes, así como a figuras de referencia y prestigio internacional.

Entre ellas, destaca el doctor Nir Barzilai, que centró la conferencia inaugural, que cuenta con el apoyo de la Fundación Instituto Roche. Entre otros aspectos, Barzilaiabordó el Longevity Genes Project (LGP). En este proyecto, que desarrolla la Facultad de Medicina Albert Einstein (Nueva York), Nir Barzilai y su equipo han llevado a cabo una investigación genética en más de 500 personas mayores sanas (con edades comprendidas entre los 95 y 112 años) y en sus hijos.

La identificación de los "genes de longevidad" por parte de estos investigadores podría conducir a nuevas terapias farmacológicas que podrían ayudar a las personas a vivir más tiempo de y de forma más saludable, evitando o retrasando significativamente la aparición de enfermedades relacionadas con la edad (como el alzhéimer, la diabetes tipo 2 o algunas enfermedades cardiovasculares). Tal y como explica este experto, "el envejecimiento tiene biología y esta biología puede ser dirigida a extender la vida saludable". El LGP está captando genotipos de longevidad en personas centenarias. En el estudio principal, LonGenity, se está evaluando longitudinalmente a la descendencia de estas personas centenarias, comparándolos con personas de similares características pero que no proceden de padres con una longevidad tan elevada, todo ello con el objetivo de analizar los efectos de "los genes de la longevidad". Según explica este experto, "con la secuenciación genética esperamos encontrar más mutaciones que puedan traducirse en un futuro en un tratamiento".

Nir Barzilai es el director del Institute for Aging Research, director del Nathan Shock Center of Excellence in the Basic Biology of Aging y del Ingeborg and Ira Leon Rennert Chair of Aging Research. Barzilai descubrió el primer "gen de la longevidad" en los seres humanos. Su investigación estableció que la variante genética que conduce a tener un HDL elevado, o "colesterol bueno" está relacionada con el envejecimiento saludable y la longevidad extrema.