La criminalidad sube por los robos, delitos sexuales e intentos de homicidio

Sevilla ha experimentado en el primer trimestre del año la mayor subida de la criminalidad en más de una década. Los delitos crecieron por encima del 13% en los primeros tres meses de 2017 en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Así lo indican las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, que el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido publica periódicamente en su página web y que este año se desglosan con mayor detalle. Se incluyen no sólo los datos de la capital sino también los de aquellas localidades cuya población supera los 30.000 habitantes. En la provincia de Sevilla son, además de la capital, Alcalá de Guadaíra, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Mairena del Aljarafe, Los Palacios y Villafranca, La Rinconada y Utrera.

En la capital crecen prácticamente todos los delitos, salvo los homicidios dolosos y asesinatos consumados, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, los hurtos y el tráfico de drogas. El resto de modalidades delictivas suben, algunas de ellas con bastante fuerza. Porcentualmente el tipo que más crece es el de las tentativas de homicidio -aquellos casos en los que la víctima resulta herida pero no muere-, un apartado que no aparecía en las estadísticas de otros años y que se ha incluido a partir de este primer trimestre de 2017. Estos delitos pasaron de siete en el primer trimestre de 2016 a 17 en el mismo periodo de 2017, lo que supone un incremento interanual del 142,9%. Obviamente es un porcentaje inflado por el hecho de que haya muy pocos casos, con lo que el incremento porcentual no es demasiado significativo.

El delito que era más común hace años, el robo de vehículos, sube más del 55%En Sevilla se registra una media de seis robos con violencia e intimidación al díaLos delitos sexuales crecen por encima del 30%, aunque no hubo más violaciones

Más representativo es el aumento de los robos con violencia e intimidación, que han subido en un 14,1%, pasando de 461 denuncias en 2016 a 526 en 2017. Es decir, una media de casi seis robos con violencia al día. En estos delitos se encuadran los atracos, asaltos con armas blancas o de fuego, los tirones y los robos en viviendas cuando haya personas dentro y comercios cuando estén abiertos al público. Este tipo de delitos suelen repuntar periódicamente, casi siempre coincidiendo con la salida de prisión de atracadores expertos. En este primer trimestre del año han operado varias bandas de atracadores. El último en caer fue Luis Antonio T. R., alias el Gordito, un miembro de la antigua banda del hacha que, tras cumplir condena por unos atracos cometidos en 2008, se había especializado en desvalijar farmacias. La tendencia de los robos con violencia es contraria a la de los robos con fuerza, que bajan un 1,3%.

En el caso concreto de los robos con fuerza en domicilios, los que se producen cuando la vivienda está vacía y se fuerza una puerta o ventana para entrar, la estadística es idéntica entre un año y otro. Hubo 231 casos tanto en el primero trimestre de 2016 como en el de 2017. En este apartado también ha habido varias operaciones policiales importantes, como la detención de un ladrón que entraba en casas de Triana, la Macarena y el Centro por el método del escalo, lo que se conoce en el argot como spiderman u hombre araña. En el caso de los comercios, han sido desmanteladas varias bandas de ladrones que robaban de noche en tiendas del centro, por un lado, pero la leve bajada de los robos con fuerza quizás haya que achacarla a la detención de la llamada banda del BMW, una organización de delincuentes que se movía en vehículos de esta marcha y que luego los utilizaba para robar principalmente en tiendas de telefonía móvil y estancos.

Más preocupante aún es el repunte de las sustracciones de vehículos, que antaño eran el delito más común en Sevilla y que, tras un periodo de bajón, volvieron a crecer con fuerza entre enero y marzo. En los primeros tres meses del año se robaron en la capital 425 coches y motos, lo que supone un incremento del 55,1% en relación con el mismo periodo de 2016, cuando hubo 274 casos. Es cierto que los coches son cada vez más seguros, pero también los ladrones utilizan medios más sofisticados. En Sevilla operan varias bandas que roban utilizando llaves maestras y centralitas de arranque, de manera que ni siquieran tienen que forzar la puerta. Una de ellas era precisamente la del BMW. Ha habido casos de robos en los que se han llevado los vehículos directamente del concesionario.

También han subido con fuerza las lesiones y riñas tumultuarias, es decir, las peleas y reyertas con varias personas implicadas, como la que dio origen a los incidentes de la Madrugada y que se produjo en un bar de la calle Arfe. Pasaron de 47 a 77, lo que significa un crecimiento del 63,8% entre un año y otro. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual también subieron, pasando de 52 a 68, es decir, un 30,8% más. Sin embargo, el número de violaciones permaneció igual. En el primer trimestre hubo tres casos de agresiones sexuales con penetración en Sevilla, los mismos que en el mismo periodo del año anterior. El último caso conocido fue el de una joven de nacionalidad paraguaya que fue violada presuntamente por varios ciudadanos rumanos en el interior de un coche, en las inmediaciones del estadio de la Cartuja.

Los hurtos bajaron muy levemente, de 4.766 a 4.743 (un 0,5%). Este estancamiento puede deberse al hecho de que la Semana Santa comenzara el 9 de abril y no entrara en el periodo marcado en estas estadísticas. La Semana Santa es la temporada alta no sólo para el turismo en Sevilla, sino también para los carteristas, que suelen desplazarse cada año por toda España de fiesta en fiesta. La presión policial en el centro de la ciudad es bastante intensa, pero para valorar si hubo un incremento real o no habrá que esperar a los datos de la siguiente oleada, ya que el año pasado la Semana Santa fue en marzo y sí se recoge en las estadísticas del primer trimestre de 2016.

Porcentualmente, los delitos que más bajaron fueron los homicidios dolosos y los asesinatos consumados, que descendieron de 2 a 1, es decir, un 50%. Al igual que en el caso de las tentativas, tampoco es un porcentaje significativo al partir de cifras tan exiguas. El siguiente delito que más cayó fue el tráfico de drogas, que bajó un 36,6%. Pasó de 41 casos en el primer trimestre de 2016 a 26 en el mismo periodo de 2017. Esta modalidad delictiva es algo especial para las estadísticas, ya que no se suelen denunciar los casos, sino que surgen por propia iniciativa de la Policía.

En total, en Sevilla capital se registraron 12.337 infracciones penales entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017. El año pasado la estadística se quedó en 10.797, lo que supone un repunte del 13,3%, una subida que llega después de más de una década de continua bajada de los delitos.