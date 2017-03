Delanteros sin serlo

Alguna vez ya se ha contado por aquí, pero las dinámicas a veces reafirman o tamizan las tesis. Guardiolista confeso, Jorge Sampaoli, de hecho cuentan que contactó con el actual entrenador del Manchester City para que éste diera con la persona idónea en su deseo de mejorar su fútbol de posesión cuando iba a dirigir la selección de Chile y que el de Santpedor lo tuvo claro desde el principio: "Llama a Lillo". De esta forma, las reminiscencias futbolísticas de ambos estilos pueden compararse y en aspectos como en la relación con los delanteros, pues también.

Antes de que se cerrara el mercado de fichajes en invierno se daba por hecho que el Sevilla, sólo con Vietto y Ben Yedder en nómina, iba a cerrar la contratación de un delantero. Y lo hizo. Pero no un punta específico. Así, Stevan Jovetic confirmó casi desde el primer momento que la elección no era por sus prestaciones en el área, sino por su habilidad para ser un delantero sin serlo. Con gol, sí, pero a su manera. Si lo ponen en el área los hace y si juega por fuera intenta hacerlos y, sobre todo, genera.

164Minutos entre cada gol. Correa, que ha jugado 16 partidos de Liga (2 goles en 474'), lleva 6 en total

Ahora, ni Jovetic juega en punta ni, a menudo, tampoco Ben Yedder. El francés, que ya en la primera vuelta jugó algunos partidos más pegado a la derecha que en el área, fue alineado de inicio en el Vicente Calderón como extremo izquierdo, tapando la salida de Vrsaljko antes su su lesión y luego de Juanfran, mientras era Nasri el hombre más adelantado.

Y en ese mismo partido ante el Atlético el que acabó más cerca del área fue Joaquín Correa, posiblemente el atacante (e incluso el jugador de la plantilla) más en forma del momento.

De la actual crisis que atraviesa el Sevilla, el técnico de Casilda ha deslizado como diagnóstico entre su gente más cercana en el club dos cosas. Que los futbolistas han perdido la creatividad del primer tramo liguero -de ahí la frase que pronunció en la víspera de visitar el Calderón: "Si los mejores no recuperan el nivel que tuvimos cuando estuvimos luchando por estar arriba, luchando en la competencia con los mejores, por más que esté yo eso no va a pasar"-. Eso, y que no dispone en la plantilla de un delantero de garantías, un hombre que convierta en gol cada llegada a las inmediaciones del área y también que se genere sus propios espacios y ocasiones de gol.

¿Qué pasa, pues, con los delanteros? Viene al caso el nombre de Guardiola porque siempre defendió el fútbol de otra manera, con llegadas y movilidad. No mantuvo excelentes relaciones con sus goleadores. Villa se adaptó, pero con Eto'o e Ibrahimovic sus diferencias fueron sonadas, mientras cuentan en Inglaterra que empieza a tener sus más y sus menos con Agüero a cuenta de determinadas suplencias. Es, por así decirlo, un fútbol sin referencias, delanteros que están y no están, o centrocampistas que hacen dos funciones a la vez.

Sampaoli comenzó la temporada confiando en Vietto, un futbolista que ofreció muy buenas prestaciones en cuanto a movimientos -herencia quizá de su rol de segundo punta en otros equipos como Villarreal sobre todo- pero que dejó algunas dudas en cuanto a resolución. Pasó luego a confiar en Ben Yedder, que tuvo una explosión inicial en dos partidos seguidos en casa ante el Lyon en la Champions y el Alavés y que más o menos ha mantenido un buen balance de efectividad, si bien ha sido un jugador que ha dependido de lo que generen sus compañeros. En citas con llegada, como Anoeta, puede firmar un hat-trick, y si el equipo no llega puede pasar inadvertido.

Jovetic, que impresionó con sus dos goles al Madrid desde la izquierda, limpió al franco-tunecino de las alineaciones y ahora, relegado a salir desde la suplencia, parece sufrir el mismo mal. Todo sin olvidar a Franco Vázquez, quien más que un delantero para Sampaoli, fue segundo punta y primer defensa. Ahora es Correa quien parece resolver momentáneamente el misterio: ¿Quién es el delantero de este Sevilla?