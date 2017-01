Japón tiene la palabra

"Oficialmente, jugador del Sevilla, gracias por el cariño que me están brindando, la verdad que estoy pasando uno de los momentos más lindos". Pasados unos minutos de las seis de la tarde, @ChaqueMontoya colgaba este tuit en las redes sociales. El titular de esta cuenta de Twitter es Walter Montoya, futbolista profesional argentino de 23 años que se adelantó a Rosario Central, su club de procedencia, y al Sevilla para anunciar su nuevo contrato con el club de Nervión hasta 2021, que firmó junto a José Castro según reflejaba la imagen de ambos que ilustraba su breve información.

Pocos clubes bullen como el Sevilla cuando es tiempo de fichar. Y más en plena cuenta atrás antes de que se agote el plazo, que expira la próxima medianoche. Es por ello que Monchi se afanaba ayer en negociar con el Cerezo Osaka para que Hiroshi Kiyotake regresara al club donde despuntó en Japón.

El medio internacional por Japón era, junto a Ganso, los jugadores con cartel de transferibles para intentar liberar una ficha de extracomunitario -la tercera y última la posee el brasileño Mariano- y poder inscribir de este modo a Walter Montoya en la presente Liga.

Fuentes de toda solvencia del club sevillista informaban ayer noche a Diario de Sevilla de que las negociaciones con el Cerezo Osaka estaban avanzadas, pero que debido a la diferencia horaria con el país del Sol Naciente, hasta hoy mismo no se podrá saber si el club blanco es capaz de cerrar definitivamente el traspaso. Kiyotake, procedente del Hannover 96 alemán, costó al Sevilla algo más de 5 millones de euros el pasado verano y, lógicamente, tratará de perder lo menos posible en la operación, muy bien encarrilada. En cualquier caso, si no hay acuerdo hoy antes de medianoche, el Sevilla tiene la opción de dar la baja a Kiyotake e inscribir a Montoya, ya que el cierre del mercado japonés no llegará hasta abril y pueden madurar la operación, por tanto.

Montoya estampó, pues, su firma sin saber si iba a tomar el avión de vuelta a Argentina para seguir jugando en Rosario Central unos meses más, pero todo hace indicar que ya va a cumplir de blanco esos cuatro años y medio de vínculo con el club de Nervión.

El tercer refuerzo invernal arriba al Sevilla con el aval del propio Sampaoli, que charló por teléfono con el chaval la pasada semana, cuando se gestaba su contratación, para terminar de convencerlo. El propio futbolista lo reconocía en los medios oficiales del club: "Que te llame un técnico para un jugador es importantísimo. Obviamente está en vos, en tu trabajo y sacrificio si puedes jugar de titular o no, pero por lo menos ese primer paso es fundamental para mí en lo personal. Fue una charla cortita, me dijo que me quería para acá, que le gustaría que viniese. Fue todo futbolístico". Manifestó la ilusión con la que afronta su salto a Europa. "Estoy muy feliz, en un gran equipo. Es espectacular para mí. Pelea por cosas importantes, a estar en las finales, es un club grande… Es espectacular, me ha tocado ver algunos partidos y es impresionante la gente, cómo se vive también…".

Resaltó el medio lo rápido que fue todo en cuanto el Sevilla manifestó su interés. "Agradezco también a mi representante, a la dirigencia de Central y obviamente al Sevilla. Fue todo muy rápido, de la noche a la mañana tienes que tomar la decisión. Creo que tomamos la mejor decisión… Hay que tratar de aprovechar, de disfrutarlo también a la vez. Faltan detalles para ver si es ahora o en junio, de todas maneras las dos opciones para mí van a ser geniales".

¿Y qué cualidades ha visto el entrenador de Casilda en Montoya? El jugador, que nació el 21 de julio de 1993 en Machagai y mide 1,72 metros, ha militado en Rosario Central desde los 13 años, debutó con el primer equipo en 2014 y desde entonces hasta ahora disputó 67 partidos con el cuadro canalla. Ha despuntado de tal manera que tanto River Plate como Boca Juniors pretendían su contratación.

Montoya no tuvo remilgos en definir su estilo de juego: "Volante a derecha, de ocho, puedo jugar para adentro o para afuera, me da casi lo mismo, no tengo problemas por ninguno de los dos lados… Rápido, con buena marca, buen retroceso, para adelante también bastante bien, pero creo que eso se va a ver demostrado cuando tenga la posibilidad de jugar". Un centrocampista que suele jugar en la derecha o adentrarse por los pasillos interiores. Similar pues a un jugador que bien conoce Sampaoli y también el Sevilla, el chileno Gary Medel.