Ramírez amenaza con denunciar al Sevilla

A la guerra abierta por el caso Vitolo le queda muchísima literatura épica, aunque sea una épica barata y barriobajera. En la tarde de ayer se produjo un nuevo capítulo de un desencuentro que va para largo y que amenaza con abrir una importante brecha entre el Sevilla y Las Palmas, al margen de la que ya está abierta, en carne viva, con el propio Vitolo y de la que ya venía de lejos con el Atlético de Madrid. El presidente del club canario insinuó que acudirá a los tribunales si el club de Nervión no cumple con lo que acordó, por escrito, cuando ambas entidades cerraron en julio de 2013 el traspaso del ahora internacional español, es decir, el pago de un 12,5% de la plusvalía de una futura venta.

Sucede que el Sevilla está estudiando muy concienzudamente las denuncias que interpondrá contra los actores de este timo del tocomocho del que ha sido objeto. Y mientras los bufetes a los que ha encargado el caso estudian los pormenores de la denuncia, aún no ha recogido el cheque depositado en la LFP como indemnización de la rescisión unilateral de contrato por Vitolo. Ni siquiera se sabe quién hizo el pago, pues en Las Palmas aseguran que fue el Atlético y en Madrid, al menos Enrique Cerezo ha escurrido el bulto y ha dicho que ha sido el club canario el que ha fichado a Vitolo.

Entretanto, Miguel Ángel Ramírez, falto de liquidez al no haber recibido ni un pago del traspaso de Roque Mesa al Swansea, no ha podido contenerse una vez más: "No hemos recibido dinero alguno por su parte y no sabemos si su intención es la de pagar o no después de lo que hemos escuchado la última semana. Si no lo hicieran no nos quedaría más remedio que ir a los tribunales, pero esperemos que el Sevilla pague para no tener que denunciarlos, porque ese acuerdo viene de cuando traspasamos a Vitolo". Las Palmas espera embolsarse unos cuatro millones por ese 12,5% aplicable al montante de restar de los 36 millones de la cláusula previa al acuerdo de renovación que Vitolo pactó con el Sevilla los tres que costó en 2013.