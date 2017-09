Los sentidos ya están en Anfield

La alegría reinaba en el vestuario sevillista tras el primer triunfo en casa y, también, por el esfuerzo y la paciencia que necesarios para doblegar a un buen rival.

"Sabíamos que teníamos que ser muy insistentes y perseverar en la salida de balón. Tuvimos ocasiones en la primera parte, pero no logramos marcar hasta la segunda. El equipo ha sabido en cada momento llevar el partido, en ocasiones ha estado más tranquilo y, en otros momentos, apretamos. Sabíamos que el Eibar estaría dolido en algunas partes del encuentro". Y así fue. La explicación pertenece al mejor del partido, Pablo Sarabia, dispuesto a ayudar al equipo "donde me pongan", relató en referencia a esa nueva posición jugando por dentro. De cualquier forma, lo que interesa es el colectivo y el triunfo es una inyección de positividad para ir a Liverpool: "El equipo ha competido bien, también ha dejado la portería a cero, que es algo importante, y nos hemos reencontrado con el gol. Es un partido que nos va a venir muy bien para coger confianza".

Otro de los destacados, Nolito, se felicitaba por lograr su primer gol con el Sevilla. "He tenido la suerte de haber metido, pero cabe destacar que el equipo ha hecho mejor las cosas mejores que contra el Getafe. Hay que seguir, todos los partidos son duros y poco a poco vamos cogiendo confianza y ritmo. Pero si podemos jugar bien, y encima ganando, mejor", dijo el sanluqueño, que dio su mérito a Ganso por abrir la lata. "Ha sido clave porque el partido estaba espeso y nosotros también. En Primera y en Champions hay muy poca diferencia y si te duermes cinco minutos te meten un gol. Pero me quedo con la victoria y ahora toca pensar en el partido del miércoles, que es muy complicado y duro", indicó el ex jugador del City.

A ese duelo en Liverpool se refirió también el capitán Carriço. "Ahora llega otra competición en la que tenemos puesta muchísima ilusión. Vamos a un campo muy difícil, pero sabemos lo que tenemos que hacer, que es intentar traer los tres puntos", dijo el portugués, satisfecho con su actuación: "Muy bien, me he encontrado bien. Por suerte he tenido tiempo para prepararme y me he sentido bien".

Para terminar, Mercado advirtió que no vale detenerse. "No sirve conformarse con lo de hoy. Habrá muchos partidos en este mes y hay que darle vuelta a la página y pensar en la Champions. Será complicado jugar allí para abrir el grupo, pero necesitamos hacer un buen partido y ojalá sea así".