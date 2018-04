Canal Sur cancela el debate de Paco Lobatón

Verde, blanca y verde arría su presencia en la parrilla de Canla Sur tras no haber calado entre los espectadores y haber creado cierta polémica con la última de sus entregas dedicada a la prostitución. El formato estaba desarrollado por Uncía Producciones y no se firmaba por ningún responsable. Este periódico ha podido saber que el espacio que se grababa en unos estudios de Sevilla estaba dirigido por dos de los ex directivos de la productora Happy Ending (nombre de mal gusto que sigue funcionando pese a la nueva delegada de Igualdad de la RTVA), Francis Romacho y José Manuel Fernández Cuadrado Lepo. La productora Happy Ending es de las que más factura en la cadena autonómica pese a que ninguno de sus formatos ha superado la floja media de la cadena. Este debate con Paco Lobatón y Laura Lobo costaba 43.000 euros por semana, según protestaron los sindicatos, pese a que Canal Sur aportaba medios técnicos.

Verde, blanca y verde se estrenó el domingo 25 relevando al formato de Jaume Roures La báscula durante sólo una noche, para pasar a partir de la semana siguiente a las noches de los lunes. Debutó con un 6,5% y a partir de ahí la media fue bajando. En su entrega de despedida este lunes interesó sólo a 1,7% de los espectadores andaluces, con 54.000 seguidores de media (los datos de Kantar Media no se interesan por la audiencia acumulada, los impactos, que son los particulares datos de los que informa la RTVA en el Parlamento). Desde los sindicatos han surgido quejas de la calidad y del pluralismo de un programa estratégico que contaba además con una encuesta semanal elaborada por la universidad granadina.

A partir de este lunes el contenido que sustituye a Verde, blanca y verde es la serie propia Entreolivos, coproducción con México a cargo de Antonio Jiménez Cuadri y que también se encuentra por debajo de la media de la cadena, sin fortuna en el prime time.