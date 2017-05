Vuelta al cole sin miedos

Valle Pérez es la madre de Hugo, un niño de cuatro años que en su primer año de colegio sufrió acoso escolar, un problema que está a la orden del día y que tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los alumnos que se enfrentan a ello, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa.

Una vez que Hugo y su familia consiguieron solucionarlo y superarlo, gracias a la ayuda del colegio y del equipo pedagógico, Valle decidió escribir un cuento para contar su historia de forma respetuosa y amorosa con el objetivo de ayudar a otros niños que también lo están pasando mal, servir de guía a sus familias y darles su apoyo.

La impresión de los 1.000 ejemplares se realizará mediante financiación colectiva

"Me sorprendió lo rápido que supo adaptarse y pararle los pies al abusón que no lo dejaba vivir a pesar de que es muy pequeño", explica la madre. "Era importante que aprendiera a decir lo que no le gustaba que le hicieran, a pedir ayuda cuando la necesitaba y a frenar la situación cuando alguien no lo tratara bien".

El libro Hugo y la receta mágica se divide en dos partes, un cuento preliminar para que los padres y profesores se lo cuenten a los más pequeños y se lleve a cabo un proceso de concienciación, y una guía final que incluye técnicas de relajación y otros aspectos a trabajar que ellos mismos aplicaron para poner fin al problema. "La receta mágica viene a ser lo que nosotros hicimos para ayudar a Hugo, para que ganara confianza en sí mismo y no se dejara pisotear", comenta Valle.

La pasada semana se lanzó un crowdfounding desde la plataforma Verkami para obtener 3.500 euros, importe necesario para imprimir los 1.000 ejemplares de tapa dura y a color que cuentan con las ilustraciones de Mireia Barberà y hacer frente a los gastos de envío.

Por cada aportación, que tiene un mínimo de 15 euros, habrá diferentes compensaciones en función a la donación. Los libros son la recompensa principal, que irán dedicados al contribuyente o a la persona que desee. Además, una vez que salgan a la venta, podrán adquirirlos a un precio más económico. También habrá láminas para enmarcar, que cuentan con una de las ilustraciones del cuento, pegatinas de vinilo, talleres on line de temas relacionados con la maternidad, sesiones de coaching sobre acoso escolar impartidos por Valle Pérez y una fiesta infantil que incluye un cuentacuentos. Finalmente, se han reservado parte de las recompensas para las librerías, empresas y asociaciones que quieran participar.

Otra de las razones por las que la publicación del cuento se subvenciona mediante financiación colectiva es debido a que la madre de Hugo quiere que su proyecto sea de todos, de ella misma, que lo ha escrito, de Mireia, la ilustradora, y de todo aquel que aporte su granito de arena, por eso en cada uno de los libros irá el nombre de la persona que ha hecho su contribución en agradecimiento a su colaboración.

"Creo fielmente que el tema del acoso escolar no es sólo un problema de los niños que lo sufren ni de sus padres, sino que engloba a toda la sociedad, por lo tanto debemos cooperar para que no vuelva a pasar nunca más", explica Valle.

El acoso escolar está cada vez más presente, y aunque los casos más graves aparecen en la adolescencia, también existen en edades tempranas, por lo que es importante actuar lo antes posible, ayudar a los alumnos que la sufren y evitar futuros abusos mediante la sensibilización de los niños y jóvenes, profesores y familiares. "Es un cuento para que los adultos se lo cuenten a los niños, ya que es un tema bastante complejo que los más pequeños no entenderían solos y debe tratarse con mucho apoyo y cariño", añade.

El libro se mandará a imprenta una vez finalizado el proyecto en Verkami, que tiene una duración de 40 días. Más tarde empezarán a entregarse las recompensas y en junio se pondrán a la venta los libros y se realizarán los envíos. Los gastos de expedición sólo incluyen a España, por esta razón se ha establecido una recompensa especial para las personas que viven en el extranjero.