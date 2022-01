Acesur y las Naciones Unidas: pacto por el futuro

En una sociedad en la que vivimos constantemente en el ahora, ha llegado el momento de pensar en el futuro. En Acesur estamos comprometidos con el mañana, por preservar los bienes de nuestro planeta con procesos y políticas de actuación sostenibles.

Acesur se ha adherido a la Red Española por el Pacto Mundial de Naciones Unidas, asumiendo la responsabilidad de armonizar sus operaciones con los Diez Principios universales, que tratan de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y anticorrupción. Al mismo tiempo que integra los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 en su Plan Estratégico, haciendo especial hincapié en los objetivos que están más alineados con nuestra actividad, y que son los siguientes: 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 7. Energía asequible y no contaminante, 2. Producción y consumos responsables y 17. Alianzas para lograr los objetivos.

En un planeta cada vez más poblado y con una demanda no sólo creciente, sino cada vez más exigente, el compromiso y la capacidad de la industria agroalimentaria se está poniendo a prueba de forma constante, especialmente en estos últimos 20 meses de pandemia, con condiciones de trabajo muy complicadas que no han repercutido en una merma del servicio. Ese compromiso, en el caso de Acesur, no se limita a ofrecer un servicio óptimo, sino que lo hace con una actividad que deja cada vez menos huella en el planeta.

El proceso de producción del aceite de oliva es una rueda de la que todo se aprovecha, un proceso de economía circular. Aproximadamente un 20% de cada kilo de aceituna se aprovecha para la obtención de aceite de oliva, sin embargo, el 80% restante son subproductos que se valorizan por parte de Acesur mediante su deshidratado, extracción de aceites de orujo y producción de pelets de biomasa que, incluso, aprovechamos energéticamente, funcionando nuestros procesos industriales gracias a calderas que alimentamos con la propia biomasa.

Adicionalmente, complementamos nuestro compromiso con la implantación de placas fotovoltaicas en todos nuestros principales centros de producción.

El aceite de oliva virgen extra Coosur ecológico está fabricado con material 100% reciclable

El uso de materiales reciclables está cada vez más presente en nuestros productos, siendo un ejemplo de ello nuestro aceite de oliva virgen extra Coosur ecológico, fabricado con materiales 100 % reciclables, y reconocido por alguno de los principales distribuidores de España.

Cada mes se suman más referencias de pet a material de pet reciclado –Rpet-.A estas prácticas se unen nuestros proyectos de eficiencia logística, en los que buscamos optimizar nuestros movimientos de mercancías con botellas más ligeras, gestionando y optimizando con inteligencia artificial nuestras rutas y movimientos logísticos, y aumentando la eficiencia mediante la automatización y control remoto de todos los procesos industriales.

Indicadores para la medición de la huella de carbono, la huella hídrica o para la disminución de residuos en nuestras plantas han crecido en importancia en los últimos años, trabajándose de forma paralela a las métricas tradicionales de salud del negocio.

Sostenibilidad

No solo se trata de crecer, de llegar a más clientes, sino de poder seguir haciéndolo durante muchas décadas más, y para eso es importante pensar en el futuro, en lo que significa nuestro paso por el planeta.El compromiso con el futuro no solo se ciñe a la sostenibilidad y a los procesos eficientes desde el punto de vista medioambiental, también es una responsabilidad con nuestro entorno, poniendo en valor la llamada España vaciada, que está llena de posibilidades, vertebrándola y tratando de aprovechar lo mejor de los territorios gracias a nuestros proyectos y grandes inversiones industriales en Jaén (Vilches, Jabalquinto y Puente del Obispo), en Cuenta (Tarancón) o en Toledo (Mora). Somos locales y llegamos al mundo entero.Sentimos el deber de cumplir con los nuestros, con nuestros “stakeholders”, pero ponemos en especial valor a los que realmente son Acesur, nuestros trabajadores, con formación y políticas de conciliación que les ayuden a crecer profesional y personalmente.

Acesur, compromiso con el futuro

Sin embargo, Acesur no solo son los más de 700 profesionales que trabajan día a día, también lo son todos los proveedores que colaboran para que seamos líderes en España y estemos presentes en más de 110 países.

Son más de 10.000 las familias que dependen de forma directa e indirecta de la actividad de Acesur y estamos comprometidos con su bienestar y esto lo reflejamos en nuestra adhesión a Global Gap, un proyecto por el que nos comprometemos al cumplimiento de buenas condiciones laborales de las personas que trabajan con nuestros proveedores de aceitunas.

Acesur se compromete con el presente y con el futuro, en un pacto que se firma con el trabajo diario para dejar un planeta mejor a los que vienen.