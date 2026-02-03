Almería, una ciudad con ADN agrícola

En un momento en el que Europa debate cómo alimentar a una población creciente con menos recursos, Almería se presenta en Fruit Logística 2026 con un mensaje claro: el futuro de la alimentación también se puede diseñar desde las ciudades. Pocas capitales europeas han integrado la agricultura en su identidad urbana con tanta naturalidad. Aquí, los invernaderos no son un paisaje periférico, porque forman parte del ADN municipal, de su economía y de su identidad

Esta singularidad no es fruto de la casualidad, sino de décadas de trabajo conjunto entre agricultores, empresas, centros de investigación y administraciones. Gracias a este ecosistema, reconocido por entidades como la Universidad de Almería, Coexphal, o Tecnova y apoyado en infraestructuras impulsadas por las administraciones públicas como la Junta de Andalucía, el Parque Científico Tecnológico (PITA), Almería se ha consolidado como uno de los territorios más innovadores de Europa y de todo el Mediterráneo en producción hortofrutícola y sostenibilidad. Somos un laboratorio que está vivo donde se ensayan soluciones hídricas, energéticas y biotecnológicas que después se exportan a medio mundo. Y ese proceso de innovación y desarrollo ocurre dentro de un término municipal que ha sabido crecer sin renunciar a su raíz agrícola.

Por eso, cuando el Ayuntamiento de Almería viaja a Berlín lo hace “no solo para respaldar el modelo agricola almeriense, sino para mostrar cómo una ciudad puede evolucionar construyendo futuro alrededor de la agricultura”, afirma la alcaldesa, María del Mar Vázquez, que arropará al sector en la capital germana. Fruit Logística es el lugar donde el pulso de la industria mundial de productos hortofrutícolas frescos resuena con fuerza y donde el modelo Almería es un referente porque combina producción, comercialización, innovación, tecnología, calidad de vida y cohesión social.

Almería es VRUTAL

Este año, además, la capital acude con una propuesta que amplía su relato. Se trata de VRUTAL, el nuevo gran evento urbano de gastronomía verde y cultura alimentaria que se celebrará esta primavera. Si la agricultura es el corazón productivo de la ciudad, VRUTAL nace como su altavoz urbano. No es una feria, ni un festival, es una experiencia colectiva que conectará al ciudadano con sus raíces agrícolas de una forma directa, creativa y participativa.

La iniciativa transformará el centro de la capital en un espacio donde agricultores, cocineros, científicos, divulgadores y familias compartirán actividades pensadas para comprender, disfrutar y celebrar la cadena alimentaria. La ciudad se convertirá en un recorrido sensorial: desde talleres que explican cómo funciona un invernadero moderno hasta degustaciones que muestran el potencial culinario de los productos locales; desde propuestas educativas para escolares hasta demostraciones de cocina vegetal contemporánea. E incluso puede ser el inicio de un ‘Paseo de la Gastronomía’ en torno al Mercado Central.

VRUTAL, además, enlaza con la estrategia que la ciudad ha puesto en marcha con VESTIAL, el Congreso Internacional de Gastronomía Verde. Ambos eventos, complementarios, construyen una narrativa que posiciona a Almería como referencia europea en alimentación sostenible, investigación y cocina vegetal. Mientras VESTIAL aborda el ámbito profesional, VRUTAL abre la conversación a la ciudadanía, a los jóvenes, a las familias y a los visitantes que desean entender cómo se produce y cómo se transforma lo que llega a sus mesas.

El Ayuntamiento de Almería, con el campo En Fruit Logistica, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, dará cuenta al sector de toda la actividad que, desde el ámbito municipal, se desarrolla para facilitar el trabajo de nuestros agricultores, como la inversión en mantenimiento e iluminación de caminos rurales, en los que en los últimos nueve años se han invertido gracias a la gestión del Área de Agricultura más de 7,5 millones de euros para mejorar más de 215 kilómetros y unos 220 caminos rurales. La regidora informará de las nuevas inversiones y también de las novedades sobre la segunda fase de la iluminación de los caminos rurales, correspondiente al Paraje Ferris, en La Cañada, después de que desde abril de 2024 los vecinos de Paraje Guillén, Cortijo Cintas y Camino Vidal ya disfruten de 105 farolas extendidas a lo largo de 2,5 kilómetros de longitud, en lo que fue la primera fase de este proyecto. Iniciativas que se suman a otras en vigor desde hace años como la exención total de las tasas en concepto de licencia de obras y licencia de utilización para la construcción de explotaciones agrícolas o para realizar mejoras en las ya existentes, lo que implica un ahorro por hectárea para el agricultor que quiera instalarse en el municipio o mejorar su explotación de unos dos mil euros. Si al campo le va bien, a los almerienses nos irá bien, por eso el Ayuntamiento de Almería continúa explorando todas las posibilidades para que a nuestra agricultura no le falta agua, sea de acuífero, desalada o depurada, y educando a las nuevas generaciones con campañas educativas sobre la importancia de una alimentación saludable. Porque si hablamos de comer sano, hablamos de las hortalizas de Almería

El Ayuntamiento de Almería considera VRUTAL una herramienta estratégica para acercar el campo a la ciudad, reforzar el orgullo agrícola y poner en valor a los productores que sostienen miles de empleos. También para proyectar internacionalmente una imagen renovada: la de una ciudad que no solo exporta hortalizas, sino conocimiento, innovación y experiencias.

En Berlín, Almería quiere transmitir que su modelo agrícola es más que un sistema productivo. Es un proyecto de ciudad que conecta economía, sostenibilidad, cultura y futuro. Y que ahora, con VRUTAL, esa historia se contará de una manera nueva, más abierta más participativa y cercana. Una historia que empieza en los invernaderos, pero que también forma parte de las calles, los mercados, bares, restaurantes y la vida cotidiana de la ciudad. Aquí, cultivar no es solo producir, es una forma de hacer ciudad.