Eduardo Moyano: “La renovación generacional es la clave que precisa el sector”

Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo, sociólogo e investigador del CSIC en el área de Ciencias Sociales, ha recibido el VI Premio Asedas al Mejor Artículo publicado en la revista Distribución y Consumo, editada por Mercasa, por el trabajo “Relaciones entre agricultura y alimentación en un nuevo contexto de cambios”. Moyano es colaborador habitual del Grupo Joly y en esta entrevista realiza un exhaustivo análisis del sector agroalimentario andaluz y sus posibilidades.

–¿Es consciente el sector productor del momento de cambio en el que vive y se ve capaz de adaptarse?

–En general, puede decirse que el sector productor es consciente de los problemas de rentabilidad que tiene y de los grandes retos futuros. Así lo ha manifestado en sus movilizaciones de protesta del pasado año. Pero el sector es muy heterogéneo y no todos los agricultores perciben el cambio del mismo modo, ni tienen la misma capacidad de adaptación. Unos están en condiciones de adaptarse y ya lo están haciendo con sus propios recursos, pero otros necesitarán de impulsos externos en forma de incentivos para innovar.

–¿Cuáles son los ejes de esos cambios estructurales que está sufriendo el sector?

–Hay cuatro ejes fundamentales: la vertebración profesional, la digitalización, la transición energética y las nuevas demandas de los consumidores. Esos cuatro convergen en uno solo: la renovación generacional, ya que sin jóvenes al frente de las explotaciones no se podrán afrontar todos esos desafíos.

–¿Qué papel juega el consumidor en estos cambios y cómo perciben los productores sus necesidades?

–El papel de los consumidores cada vez es más influyente en las estrategias de la producción, bien de forma directa o indirecta a través de la distribución. Los consumidores marcan tendencias, que pueden ser percibidas por los productores que tienen capacidad para responder por sí solos a esas demandas a través de productos diferenciados, por ejemplo, los vinos o aceites ecológicos. Pero, en general, es la gran distribución la que capta las nuevas demandas y las traslada a la producción por la vía de los contratos de compra-venta.

–¿Puede el sector productor acometer las reformas necesarias con el actual apoyo de las administraciones?

–El apoyo de las administraciones, a través de la PAC, es fundamental en aquellos grupos de productores con menos capacidad para afrontar por sí mismos los retos antes mencionados (digitalización, transición energética…). La PAC supone una red de seguridad, a través de las ayudas directas, y al mismo tiempo impulsa la modernización y la transición energética, a través de su segundo pilar. En los demás grupos, los más potentes, sus estrategias de innovación no precisan del poder público, y éste debe interferir lo menos posible en ellos. El sector productor tiene que hacer sus propias tareas en materia de vertebración asociativa, por ejemplo, con un cooperativismo más eficaz, menos atomizado y mejor articulado.

–¿A qué se refiere cuando habla de un cambio social sobre la concepción del campo y la alimentación?

–Me refiero que hoy el campo y la agricultura se conciben de forma muy diversa por parte de la sociedad, y eso se refleja en las nuevas demandas sociales. Antes, el campo sólo se concebía como el espacio de producción de alimentos, pero hoy se concibe además como espacio recreativo y de ocio, como espacio de cultura, como lugar de preservación del patrimonio y el paisaje. Y esos cambios generan nuevas oportunidades a los agricultores para diversificar sus tradicionales funciones productivas.

Modelos de agricultura

–¿Va encaminado el sector productor a pasar a manos de grandes multinacionales de la distribución en detrimento del agricultor tradicional?

–No tiene sentido hacer esa afirmación tan genérica. Hay grupos del sector de la producción, los más tradicionales, que están orientados al consumo de masas y que cada vez más estarán integrados en la cadena alimentaria a través de la gran distribución. Su integración no va en detrimento del modelo tradicional de agricultura. Hay otros grupos que se relacionan directamente con los consumidores a través de circuitos cortos sin pasar por la gran distribución a través de los mercados de proximidad, físicos o virtuales. Creo que coexistirán ambos modelos de interacción agricultura, consumo y distribución, a los que no se les puede catalogar con las antiguas etiquetas de tradicionales o modernos: lo importante es ser eficiente o no en el mercado al que se dirige.

–¿Qué papel juega el comercio online en el desarrollo de la agricultura convencional?

–El comercio online está ya desempeñando un papel significativo en la venta de los productos alimentarios, pero creo que es más relevante en el ámbito de la relación entre distribuidores grandes y pequeños y consumidores, que en el de la producción. En la relación directa con los productores la presencia de comercio online es más reducida, y sólo se da en algunos grupos de productores muy innovadores.

–¿Qué peso llegará a tener?

–No podemos cuantificar cómo se desarrollará la tendencia del comercio online en la alimentación, pero es previsible que vaya aumentando en ciertos sectores de consumidores y en el conjunto de la distribución. Veo más dificultad en el ámbito de la producción, dada la gran atomización que existe en este sector.

–¿Cómo percibe la actualidad del sector agroganadero?

–La agricultura y el medio rural han dejado de ser asunto exclusivo de los agricultores para ser cada vez más un asunto de interés general. Y eso es bueno, ya que le da legitimidad social al apoyo que el sector agrario reclama de los poderes públicos.