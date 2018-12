El nuevo edil que tomará posesión por el PSOE se irá a la oposición

El gobierno socialista de la alcaldesa Ana Isabel Jiménez en Alcalá de Guadaíra tendrá que culminar el mandato con una minoría de concejales más precaria que la actual, que es de nueve de un total de 25 concejales del Pleno. Ocurrirá cuando tome posesión como edil David Hidalgo, que fue en el número 15 de la lista del PSOE a las municipales de 2015 y al que le toca entrar en el Pleno tras la renuncia de Pilar Benítez.

Hidalgo –que ya había pedido su baja como militante por diferencias con la nueva dirección local de Jiménez y la falta de respuestas del federal– ha confirmado que no dejará pasar su derecho, que exigirá que el orden para coger el acta de respete y que será concejal, pero sin integrarse en el grupo socialista.

Quedará como no adscrito, en la oposición, con la intención de seguir denunciando con esa condición aspectos de la gestión de sus ex compañeros de partido con los que está en desacuerdo.

De esta forma, la fractura en el seno del PSOE alcalareño, que nunca ha dejado de suturar, volverá a estar en un primer plano municipal. De hecho, este nuevo relevo de concejales en el Ayuntamiento se produce como consecuencia de los mismos problemas que se arrastran desde mucho antes de que el ex alcalde Antonio Gutiérrez Limones renunciara a la Alcaldía, en mayo de 2016, y le sustituyera Ana Isabel Jiménez.

Tomará posesión en sustitución de Pilar Benítez

Recientemente, y tal como anunciaron, Jiménez y José Manuel Rodríguez, vicesecretario del PSOE local y Gerente de Servicios Urbanos, han demandado por injurias a varios militantes y ex militantes del PSOE.

Entre ellos, están las personas que en abril firmaron en nombre de parte de la agrupación socialista un escrito en el que pedían “responsabilidades políticas” a ambos, después de que el Tribunal Supremo no viera indicios de delito en el comportamiento Limones en relación con el caso ACM, que se investiga en los juzgados y por el que varias personas siguen investigadas.

En el citado escrito llegaban a afirmar que la ahora alcaldesa y su persona de confianza “provocaron” ese caso porque estuvieron en la reunión con el contable que se grabó “manipulada” y que luego la oposición llevó a la Fiscalía. Le acusaban de ocupar sus cargos de forma “legal pero ilegítima”, afirmaciones que se han negado a rectificar.

Una de las personas denunciadas es la madre de la ex concejal Pilar Benítez, persona cercana al ex alcalde Limones, que renunció ipso facto a seguir en el gobierno. Jiménez y Rodríguez también han denunciado a David Hidalgo, que no firmó el comunicado, pero que explica que se han querellado contra él por las publicaciones que realiza a través de su cuenta de facebook y que se ha negado a rectificar.

Hidalgo ya llevó a la Fiscalía la aprobación de una licencia de veladores a un familiar de un edil del PSOE, en lo que considera un supuesto trato de favor porque asegura que la misma petición se le denegó a un propietario anterior.