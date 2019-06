Preocupación en Alcalá de Guadaíra por la falta de plazos para retomar la obra del tranvía

La Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra (FICA) y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Alguadaíra pidieron, la semana pasada, una reunión con la Consejería de Fomento para conocer de primera mano la situación real de las grandes infraestructuras que están en obras en el municipio tras la presentación de los que serán los primeros presupuestos del nuevo Gobierno andaluz (PP-Cs).

El encuentro se celebró el martes y, según el presidente de la FICA, Carlos García, supuso una "total decepción", no por la falta de respuesta, sino por el contenido de la misma y la "absoluta indefinición de los plazos" de cuándo se retomarán las obras del tranvía y podrá entrar en funcionamiento.

Según la información que estos colectivos recibieron del viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud, se debe a problemas con la justificación de los fondos europeos empleados que hay que resolver para poder lograr nueva financiación.

Fuentes de la Consejería no han precisado qué es lo que no se ha justificado o no correctamente, pero han asegurado que se está aportando a la Dirección General de Fondos Europeos y a la Comisión Europea toda la información y documentación justificativa que se estaba pidiendo, para no perder la cofinanciación Feder.

También se está analizando el tipo explotación. El contrato que dejó el anterior Gobierno solo recogía el proyecto constructivo. "Es inadmisible embarcarse en proyectos sin saber cómo se va a explotar", han destacado las fuentes, que insisten en que se está avanzando en la definición del modelo jurídico-administrativo y contractual más viable para su puesta en servicio comercial.

La Consejería no da fechas porque "no quiere en ningún momento especular y jugar con plazos que se incumplen sistemáticamente, como sucedió con el anterior Gobierno socialista", han insistido.

"La apuesta por el tranvía de Alcalá es firme e inequívoca pero nuestra obligación y responsabilidad en estos primeros meses ha sido identificar riesgos y deficiencias en la planificación e implementar un plan de acción que las subsane, y enderece así la culminación de esta actuación. La obra estaba parada y, en estos momentos, se está poniendo en marcha medidas para reponer los daños por vandalismo y, además, queda por ejecutar cerca de 90 millones de euros".

Los 5,5 millones de euros que se han incluido en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2019 irán reponer la parte de la obra que ha sido vandalizada o robada. También se pondrá vigilancia. Los trabajos se licitarán en breve.

"Agradecemos el compromiso de la Junta con la infraestructura, pero no se han concretado en absoluto fechas y plazos", ha insistido el presidente de FICA. El presidente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Alguadaíra, José Ordóñez, subrayó que, al margen del problema con la justificación de fondos, si el nuevo Gobierno tiene como prioridad culminar esta prologonación de la línea 1 de Metro hasta Alcaldá de Guadaíra, debería haberse plasmado en una apuesta mayor en los presupuestos.

En un comunicado tras la reunión, la propia Consejería ha reiterado ese compromiso para "resolver todo el marasmo jurídico y administrativo que rodea el tranvía" y "abrir todas las vías posibles para que, en un futuro, se pueda poner en servicio".

Jaime Raynaud también insiste en la nota e que están "defendiendo ante la UE el proyecto, justificando su rentabilidad para que cuente con fondos comunitarios pese a la mala gestión del anterior Gobierno socialista" que, según precisa, "se basó en estudios de demanda obsoletos porque la crisis económica frustró el desarrollo urbanístico del municipio".

Las obras en la A-392 sí estarán para finales de año

A la reunión, en la sede de la Consejería, asistió también el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez Istria; el director general de Movilidad, Mario Muñoz Atanet; y el director de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Julio Caballero.

Sí continúan las obras del desdoble de la carretera Alcalá-Dos Hermanas (A-392), cuya finalización está prevista para finales de año, aunque hasta el pasado mes de febrero no se resolvieron las últimas expropiaciones, que tenían ralentizados los trabajos.

Entre ellos, ha destacado la apertura de los nuevos ramales de acceso en el nudo con la autovía de Utrera (A-376), que han posibilitado un tráfico más fluido desde Alcalá de Guadaíra hasta la capital. A su vez, ha trasladado a la patronal y a la federación de las asociaciones de vecinos alcalareñas que en agosto se espera completar el tablero superior sobre la A-376.