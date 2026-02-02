La alcalareña Marisa Benito Crespo expone en el Museo la colección de arte plástica y visual ‘Todos están muertos’

El Museo de Alcalá de Guadaíra expone desde ayer tarde y hasta el próximo 22 de febrero la colección ‘Todos están muertos’, cuya autora es la artista visual alcalareña Marisa Benito Crespo. Se trata de una propuesta contemporánea que reflexiona sobre la imagen en la era digital, la fragilidad de la memoria y las formas en que miramos y habitamos el mundo.

De ese modo invitó al público asistente a contemplar la muestra el delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas. En su intervención, resaltó el proyecto de la artista alcalareña por “su fuerza, por su capacidad para meditar sobre la realidad audiovisual en la que estamos inmersos, ahora tenemos miles de fotos, miles de vídeos, pero si no los vemos, como dice Marisa, no existen”.

Rivas destacó que esta muestra en las paredes del Museo de Alcalá dará paso a nuevas exposiciones “como la que estamos preparando con el repaso de las obras que se han sumado a la colección municipal y al Museo durante 2025. Colecciones como la de Marisa forman parte de una programación cultural que apuesta por el diálogo entre arte, memoria y las formas en que miramos y habitamos el mundo”.

Marisa Benito Crespo es licenciada en Bellas Artes y Máster en Investigación en Arte y Educación Estética. Reside y trabaja en Córdoba, donde es profesora de Medios audiovisuales en la Escuela de Arte y Superior de Diseño ‘Mateo Inurria’. La estética de su obra se construye a partir de la experiencia sensitiva, los imaginarios, la memoria y el lenguaje fotográfico y cinematográfico. Utiliza el archivo para rescatar imágenes del olvido y establecer un diálogo entre pasado, presente y futuro. Sus películas se han proyectado en muestras de arte y en festivales de cine y videoarte de todo el mundo, obteniendo reconocimiento y premios internacionales, entre ellos Mejor Película de Animación en el PAPA Historical Film Fest(Hungría, 2024), Primer Premio en el Bideodromo International Experimental Film & Video Festival (España, 2023) y ganadora en Cortos en Femenino (España, 2019). Ha participado en PHotoEspaña 2024, en el PHOTOALICANTE International Photography Festival 2021 y en el programa Espacio Femenino del Instituto Cervantes (2020).